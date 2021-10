Le iene vanno da Dayane Mello in Brasile: Ecco il motivo

Dayane Mello riceve la visita degli inviati del noto programma di Italia 1 direttamente in Brasile: ecco il motivo del viaggio.

La Mello è tornata fortemente protagonista dei fatti di cronaca purtroppo per uno spiacevole avvenimento. Celebre modella brasiliana naturalizzata italiana, Dayane è giunta alla ribalta in Italia partecipando a Ballando con le stelle (nel 2014) e poi anche a L’Isola dei Famosi, Pechino Express e, lo scorso anno, al Grande Fratello Vip.

Attualmente, è protagonista del reality A Fazenda, ma dopo i recenti fatti sono moltissimi i fan italiani preoccupati per la modella e showgirl. Per questo, inviati de Le Iene hanno deciso di recarsi direttamente in Brasile.

Le Iene da Dayane Mello in Brasile: il programma proverà a fare chiarezza

La vicenda con protagonista suo malgrado la modella sudamericana ha avuto un’eco mondiale; a quanto pare infatti l’ex gieffina, dopo una sbornia, sarebbe stata molestata da un 29enne originario di Rio de Janeiro, anche lui concorrente del reality.

Quest’ultimo avrebbe negato tutte le accuse, mentre lo staff intorno alla modella avrebbe accusato direttamente il reality di aver omesso a Dayane l’accaduto, facendo finta di niente.

Per questo, vista la situazione particolarmente movimentata e poco chiara, Le Iene ha deciso di inviare alcuni dei suoi giornalisti per effettuare un’inchiesta; a confermarlo è proprio una delle inviate del programma, Roberta Rea.

“Siamo disposti a fare tutto pur di parlarle: entrare nella Fattoria, parlarle attraverso uno schermo, qualsiasi cosa” spiega la Rea, sottolineando come in Italia ci siano tantissime persone preoccupate per la modella.

Le Iene, come si evince da ulteriori parole della Rea, ha provato a contattare Record Tv (emittente che manda in onda il reality) ma senza ottenere risposta; per questo, gli inviati sono pronti a scendere in campo.