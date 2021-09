Isabella Ricci: l’abito è trasparente! Eccola come non l’avete mai vista

Isabella Ricci si mostra con un abito trasparente in un modo in cui non siamo soliti vederla; ecco la foto della dama.

Dopo l’esordio nella scorsa stagione, anche per queste nuove puntate Isabella Ricci è stata fra le protagoniste indiscusse del trono over; l’abbiamo subito vista sotto i riflettori per l’esterna con Biagio, che ha portato non pochi attriti con la vecchia “rivale” Gemma.

Anche per quest’anno quindi, la dama è pronta a stupire e chissà che non sia la volta buona per trovare l’amore; nel frattempo, si mostra a tutti i suoi follower in un modo del tutto inedito.

Isabella Ricci come non l’avete mai vista, l’abito è trasparente

La 62enne ex-modella la conosciamo ormai bene; dotata di un fisico slanciato e di un particolare fascino, la dama ha frequentato sempre ambienti molto colti, dalla laurea in Filosofia e poi negli anni di lavoro come archivista e bibliotecaria.

Ora ha investito nel settore del pet caring ed ha una sua azienda, Pet Village, si occupa di fornire materiali per la cura degli animali domestici; gran parte del tempo lo impiega ovviamente anche per Uomini e Donne, dove aumenta sempre di più la sua popolarità.

Tramite un nuovo post su Instagram, la dama si è ora mostrata in un modo del tutto inedito; abbandonando la sua consueta eleganza, lo scatto la ritrae con un abito definito dall’hashtag “trash chic” completamente trasparente, con un venticinque sulle spalle.

Girata di spalle, la Ricci fa intravedere l’intimo senza però mostrare nulla; ovviamente, non si tratta di un abito di gala, ma di qualche particolare esperimento del mondo della moda.

Già tantissimi i like al post, così come i commenti, con una Ricci totalmente inedita; chissà che Gemma non abbia da ridire su questo scatto, proprio lei che ha dato della “sponsorizzata” a Isabella.