Benedetta Rossi ed il marito Marco: mai visti così – FOTO

La food blogger più famosa di Italia, Benedetta Rossi, come non l’avete mai vista, in compagnia del marito Marco Gentili.

Siamo abituati a vedere la food blogger più famosa del nostro paese, Benedetta Rossi, dietro ai fornelli, intenta a creare dei nuovi succulenti piatti.

Invece, nei giorni scorsi, la protagonista dello show televisivo “Fatto in casa per voi” è apparsa in una veste del tutto nuovo, in compagnia del marito Marco Gentili.

I due, oltre ad essere compagni nella vita privata, lavorano insieme, sia con lo show che va in onda in tv, sia portando avanti un agriturismo nelle Marche.

Benedetta Rossi e il marito sono sposati da oltre 10 anni e appaiono molto felici. Solo nei mesi scorsi, però, la food blogger ha dovuto mettere da parte la sua passione per la cucina per passare qualche giorno sola con il marito: lavorando a stretto contatto tutti i giorni ne ha risentito un pò la loro unione. Ma è bene quel che finisce bene, visto che la coppia risulta essere più unita che mai.

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili come non l’avete mai visti!

Nei giorni scorsi, la food blogger e Marco Gentili si sono goduti una vacanza, seppure breve. Nelle foto postate dalla Rossi si è potuta rilassare per un pò di giorni, lontana dai suoi amati fornelli.

Infatti, hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo alle terme. Dalle foto postate su Instagram, la food blogger appare molto rilassata in piscina.

L’affetto da parte di tutti i suoi fan mancato, tanto che gli hanno lasciato molti messaggi, come ad esempio un utente che scrive “Riposati che te lo meriti Bene…in pochi anni ti abbiamo stravolto la vita….la colpa tua e’…che sei troppo brava”, oppure “Vedo delle faccine molto sofferenti!! Buon relax ragazzi”.

Al loro ritorno, i due hanno deciso di postare un’altra foto in cui la food Blogger ha voluto scrivere accanto alla foto “Mini vacanza terminata. Ci siamo scattati questi selfie al volo per ricordare di farci questo regalo un po’ più spesso…pochi giorni ma era proprio quello che ci serviva e siamo stati benissimo!“.

Insomma, un pò di meritato relax fa bene a tutti…