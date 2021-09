Aida Yespica: il costume sgambatissimo lascia tutti senza fiato

Aida Yespica mostra tutta la sua bellezza con un costume sgambatissimo che toglie il fiato: lo scatto della showgirl venezuelana.

Lontana da qualche anno ormai dai riflettori del mondo dello spettacolo, l’attrice e showgirl venezuelana ha comunque l’occasione di mostrare tutta la sua bellezza; a quasi 40 anni, sembra non aver perso un briciolo di tutta la sensualità che ben ricordiamo.

Grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip (nel 2017, ormai quattro anni fa, vinta da Bossari) abbiamo imparato a conoscere meglio l’ex-modella e conduttrice. E mentre è in attesa magari di qualche altro nuovo progetto televisivo, la Yespica si gode questi ultimi giorni d’estate lasciando, col suo corpo, tutti senza fiato.

Aida Yespica, che corpo col costume sgambato!

Come tante altre Vip, anche la Yespica non è mancata nel pubblicare, nel corso di questa estate, diversi scatti che l’hanno ritratta in bikini; inutile dire come il fisico sembra essere sempre lo stesso, statuario e mozzafiato.

Questa volta, durante un giro in moto d’acqua in Sicilia, Aida ha deciso di posare sdraiata col suo costume intero, che copre il lato A ma lascia scoperte le gambe e sembra essere strettissimo dal bacino in giù

In una posa da sirenetta “moderna”, la Yespica si lascia ammirare le lunghe gambe che in tanti hanno fatto sognare e che continuano a farlo ancora oggi; si sprecano i commenti e i like sotto alla foto, postata su Instagram.

Nonostante al momento sia lontana dal mondo dello spettacolo, Aida è finita coinvolta nello scandalo degli audio trapelati di Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

In una di queste registrazioni, si evincerebbe come la Yespica sarebbe stata infatti la donna per la quale Mesut Ozil, arrivato nel club spagnolo nel 2010, avrebbe lasciato la fidanzata storica di allora, nonostante i consigli dell’allora allenatore delle Merengues José Mourinho; dagli audio, la showgirl viene ritratta come una donna dai facili costumi e, per questo, ha sporto querela.

