Luca Jurman: ecco cosa fa oggi, da non credere

Ricordate Luca Jurman, l’ex insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi? Eccolo oggi in una versione completamente diversa

Chi ha seguito Amici negli anni passati, sicuramente ricorderà il maestro Luca Jurman. L’insegnante ha preso parte al programma della De Filippi per molto tempo, sparendo poi dal talent. Luca è stato presente durante la partecipazione di Marco Carta, e come in molti ricorderanno, storiche sono rimaste le loro litigate. Ma cosa fa oggi il professore? E sopratutto di cosa si occupa?

Chi è l’insegnante Luca Jurman

Luca Jurman è un musicista, produttore, discografico e insegnante. Comincia ad avvicinarsi al mondo della musica in età adolescenziale e debutta come man mano come pianista jazz in un famoso club di Milano. A 15 anni compone già il suo primo jingle per Asti Cinzano ma possiamo dire che ha collaborato anche con artisti di livello internazionale.

La lunga carriera di Luca Jurman

Luca ha ideato anche un nuovo metodo di insegnamento vocale, definito da lui stesso Vocal classes. Nel 2010 ha ricevuto il premio Mia Martini speciale per la sua carriera di musicista e divulgatore dell’arte musicale e come già detto in precedenza è stato l’insegnante di Marco Carta e non solo.

Sotto il suo insegnamento sono passati anche Alex Baroni, Lorella Cuccarini, Paola e Chiara e Alessandra Amoroso. Inoltre, impossibile non menzionare i suoi ruoli in diversi musical come Grease ma anche la presenza nel film Ricordati di me con Gabriele Muccino del 2002.

Cosa fa oggi l’ex insegnante di Amici?

Per diversi anni, Luca Jurman è stato insegnante di Amici. Dopo la sua partecipazione al programma, il maestro non è scomparso dallo mondo dello spettacolo ma continua a fare il proprio lavoro dietro i backstage. Oggi continua ad essere un vocal coach di successo e negli ultimi anni ha affiancato cantanti come Jovanotti e Andrea Bocelli.

In una recente intervista, Luca parlando di Alessandra Amoroso, Marco Carta e Valerio Scanu, ha spiegato che non li ha più visti e tanto meno sentii. “Non so proprio cosa sia successo ma non mi interessa. Certo non si può trasformare quello che ho fatto per amore di una serie di fazioni inerenti al mondo della musica”.