Deborah Iurato: dopo la vincita di Amici, eccola oggi trasformata

Deborah Iurato, vi ricordate della vincitrice di Amici? Ecco com’è oggi dopo la vittoria del talent, trasformata.

La nuova edizione di Amici è finalmente partita e, come ogni anno, è pronta a lanciare nel mondo dello spettacolo tantissimi nuovi giovani talenti; già gli scorsi anni, i vincitori sono riusciti ad arrivare al successo lanciando la loro carriera.

Vi ricordate di Deborah Iurato, vincitrice della tredicesima edizione del talent show di Maria De Filippi ormai sette anni fa? Deborah è stata la quarta donna a riuscire a vincere ed ha mostrato grande talento nel canto; eccola com’è oggi, completamente trasformata.

Deborah Iurato a distanza di anni, la trasformazione della vincitrice di Amici 13

La cantante di Ragusa è entrata nella scuola di Amici a 23 anni, riuscendo ad incantare i giudizi e il pubblico da casa grazie al suo enorme talento; Deborah ha così avviato una carriera nel mondo della musica anche se, a differenza di altri vincitori (e non) del talent, non è riuscita a rendere celebre il suo nome.

Dopo i due album Libere (2014) e Sono ancora io (2016), la cantante è rimasta in silenzio per diversi anni, per poi ripartire nel 2019 con diverse collaborazioni (tra cui quella coi Soul System) per diversi singoli, molti dei quali usciranno proprio nel suo nuovo album previsto a breve.

La timidezza mostrata durante Amici sembra essere del tutto svanita e, come vediamo dai vari videoclip girati dalla cantante, ha lasciato il posto ad una sicurezza acquista da una Deborah che non è più un adolescente con tanti sogni, ma una donna decisa e risoluta con un nuovo look che prova a rispecchiare esteticamente tutta la sua decisione.

La Iurato è pronta a ripartire a tutti gli effetti, e a farlo con tutta l’intenzione di tornare alla ribalta facendo il definitivo salto di qualità; e chissà che ad aiutarla non possa essere proprio chi l’ha lanciata, Maria De Filippi, coinvolgendola magari di nuovo con Amici.