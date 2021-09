Gioca un euro e ne vince un milione, ora è caccia al misterioso vincitore di Savona

Tutti sognano almeno una volta nella vita di diventare milionari dal giorno alla notte, e questa volta è successo davvero: in Liguria ad Albenga -provincia di Savona- ieri è stato vinto un milione di euro grazie ad un biglietto della lotteria da un solo euro. Il biglietto “Milion day” è stato acquistato nella ricevitoria della stazione ferroviaria di Albenga, la tabaccheria Siri di Siri Fabio -come riporta la Stampa– ma del suo prorietario non si sa nulla. Essendo la ricevitoria situata nella stazione ferroviaria è impossibile risalire al fortunato vincitore, che potrebbe essere un turista, un pendolare, o un semplice cittadino che passava di lì; in qualsasi caso il proprietario dell’attività si dice “emozionato” per l’accaduto, seppure non riceverà nulla da quella vincita, e spera che “il milione vada a qualcuno che sappia usare bene i soldi. Non ho idea di chi sia il giocatore. Spero una persona che abbia bisogno di soldi”.Come si legge su TgCom24, il misterioso giocatore ha azzeccato la cinquina composta dai numeri 27/28/35/36/41 e, a quanto ha dichiarato Lottomatica, le schedine Milon day hanno già fatto nascere 189 milionari da quando il gioco è stato lanciato. Ora l’attenzione è tutta rivolta verso il vincitore anche se, come ha confermato il proprietario della ricevitoria in un’intervista, è praticamente impossibile individuarlo “nella mia rivendita entrano pendolari che prendono o scendono dal treno, ma anche tanti albenganesi e nell’ultimo periodo anche turisti”. Non è raro leggere di tabaccherie o singoli individui che per vincere grandi somme di denaro mettano in piedi truffe con i Gratta e Vinci come è successo nel mantovano qualche mese fa, oppure utilizzino schemi numerici finemente studiati per vincere al Lotto, ma in qusto caso tra la moltitudine di persone che attraversano ogni giorno la stazione di Albenga il 3 settembre, qualcuno è stato baciato dalla dea Fortuna e come in un sogno ha guadagnato un milione di euro senza muovere un dito. Anzi “muovendo” solo un euro.

