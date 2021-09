Sanremo 2022: Amadeus da la brutta notizia e stupisce tutti

Sanremo 2021: nelle ultime ore Amadeus ha dato una notizia spiacevole ai fan del Festival. Il noto conduttore non ha potuto far altro che confermare le voci di qualche giorno di Dagospia. Vediamo di cosa si tratta..

Dopo il grande successo dell’ultimo Festival di Sanremo, con la grande vittoria dei Maneskin agli Eurovision, il pubblico da casa non vede l’ora di scoprire tutte le novità sulla prossima edizione.

Anche Amadeus dopo le meritate vacanze in Sicilia sta cercando di organizzare al meglio tutte le questioni legate al Festival.

Il conduttore deve riuscire nell’impresa di regalare al pubblico nuovi brani di successo come quelli di quest’anno. Non sarà sfida facile ma sicuramente Ama darà il suo meglio per raggiungere l’obbiettivo.

Prima ancora di salire sul grande palco dell’Ariston, il conduttore tornerà sul piccolo schermo con due serate dedicate alle musica che si terranno all’Arena di Verona.

Anche quest’anno non sappiamo quali saranno le nuove regole per contenere il virus e soprattutto la domanda che tutti si fanno è: quest’anno ci sarà il pubblico all’Ariston? per scoprire tutti questi dettagli non ci resta che attendere ma nelle ultime ore è emersa una notizia spiacevole per alcuni fan di Sanremo.

Lo stesso Amadeus ha confermato la triste notizia che da qualche giorno circolare sul web, vediamo di cosa si tratta.

Leggi anche->Michael Shumacher si avvicina la fine dell’incubo? Le parole di Bernie Ecclestone

Amadeus: l’annuncio su Sanremo che sconvolge i fan

Qualche ora fa Amadeus tramite il suo profilo Instagram ha confermato una notizia che circola da qualche giorno sul web.

Il primo a lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, il noto portale ha smentito le voci sulla possibile conduzione del Dopo Festival da parte di Colapesce e Dimartino. Stando a quanto è emerso i due non cambieranno il loro ruolo all’interno del Festival, i due dovranno accontentarsi, sempre se verranno scelti, di fare i cantanti.

Leggi anche->Guenda Goria ricoverata: ecco cosa succede e le sue condizioni

La domanda che ora tutti si fanno è: chi condurrà il Dopo Festival? sarà ancora Fiorello? per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime notizie.