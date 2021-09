Raffaella Carrà: scoppia il caso sull’eredità, che succede?

By

A pochi mesi dalla morte di Raffaella Carrà, scoppia un caso per l’eredità che ha lasciato dopo la sua dipartita; la situazione attuale.

Un vero e proprio esempio per tantissime donne, specie per quelle che hanno poi intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, Raffaella ha lasciato un vuoto incolmabile; la sua morte, a inizio estate, ha colto tutti di sorpresa e addolorato milioni di fan in tutto il mondo.

Dopo il dolore generale di tutti però, cominciano i primi problemi; spesso, dopo la dipartita dei vip, si scatenano bagarre circa l’eredità. Purtroppo, anche il nome di Raffaella non è scollegato a problematiche del genere.

Raffaella Carrà, scoppia il caos per l’eredità: cosa succede

Non è stato reso pubblico, almeno per il momento, l’eventuale testamento lasciato dalla showgirl; ciò che è certo però è che la Carrà non ha avuto figli né un marito e non è dunque così facile capire a chi possa andare il suo grande patrimonio.

Le cifre precise non sono state calcolate, ma nell’eredità della Carrà, oltre a un conto con diversi zeri, figurino anche un lussuoso appartamento nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in Toscana nei pressi del Monte Argentario e un’altra sempre nella regione ma a Montalcino, in provincia di Siena.

Tra gli affetti più cari della Carrà figurano Sergio Japino e i due nipoti Matteo e Federica, figli del fratello Renzo Pelloni scomparso ormai venti anni fa; salvo diverse indicazioni nel testamento, sicuramente i due nipoti rientreranno nella divisione del patrimonio lasciato dalla showgirl.

Non è escluso che possano spuntare nomi a sorpresa, magari nominati proprio da Raffaella nel testamento; è probabile che alcune somme siano poi destinate a varie associazioni benefiche, considerando come Raffaella fosse sensibile al tema delle adozioni a distanza (a cui, in Spagna, aveva dedicato anche due trasmissioni).