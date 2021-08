Ennesimo rifiuto da Mediaset per Barbara D’Urso: la conduttrice dovrà rinunciare anche ad un altro programma. Vediamo di cosa si tratta.

Barbara D’Urso è sicuramente uno dei volti storici di Mediaset, la conduttrice è molto apprezzata dal pubblico a casa per la sua professionalità e per la sua forte dedizione al lavoro.

La presentatrice ha tenuto compagnia a moltissime persone con i suoi programmi d’intrattenimento su Canale 5. Purtroppo per lei, quest’anno, l’azienda ha deciso di ridurle le trasmissioni e anche gli orari di messa in onda.

Quindi non la vedremo più alla conduzione di Live Non è la D’Urso e neanche di Domenica Live.

Invece per quanto riguarda Pomeriggio Cinque, presto al rivedremo al timone del programma, ma con un orario diverso dal normale.

Mediaset ha deciso di ridurre il tempo della trasmissione e anche la tipologia dei temi da trattare. Non vedremo più ospiti dei reality e indiscrezioni sui personaggi del mondo dello spettacolo, bensì, la conduttrice, dovrà incentrare il programma sui temi di cronaca e attualità.

Per la D’Urso questo non deve essere un periodo facile, soprattutto per una donna come lei che ha sempre vissuto di lavoro, anche il sabato e la domenica, che dovrebbero essere giorni dedicati alla famiglia.

Ma nelle ultime ore, a far parlare di lei, è stata un’altra indiscrezione, questa volta si tratta di un programma del tutto nuovo, di cui si vociferava la possibile conduzione da parte della D’Urso. Purtroppo, anche per questo, è arrivato un secco no da parte di Mediaset.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Leggi anche->Milly Carlucci: “Mi negò qualsiasi aiuto economico”, il retroscena sul padre

Barbara D’Urso: ennesimo no da parte di Mediaset

Negli ultimi giorni si è spesso parlato del nuovo palinsesto di Mediaset, l’azienda sta organizzando tutto per ripartire a settembre con nuove importanti novità. Tra le varie cose, rivedremo sul piccolo schermo La Talpa, storico reality Mediaset.

Si è anche parlato della possibilità di vedere alla conduzione del programma proprio Barbara D’Urso. A lanciare il gossip inaspettato è stato Tv Blog, ma nelle scorse ore a smentire Dagospia, ha smentito categoricamente queste presunte voci rendendo nota la chiacchierata con alcune fonti di Mediaset.

Le parole di Dagospia sono state “Dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta“

Leggi anche->Gf Mauro Marin lo ricordate? Eccolo dopo il ricovero psichiatrico

Insomma per il momento non ci sono grosse novità sulle possibili trasmissioni che Barbara D’Urso potrebbe tornare a condurre. Non ci resta che aspettare qualche giorno per vedere cosa dirà lei stessa durante Pomeriggio Cinque.