Massimo Cannoletta: che fine hanno fatto i soldi vinti? Scopriamolo

By

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il pluri vincitore del programma l’Eredità, ovvero Massimo Cannoletta, lasciando senza parole.

Quest’inverno ha tenuto banco nel programma condotto da Flavio Insinna per moltissime puntate, e sembrava quasi impossibile batterlo.

Stiamo parlando di Massimo Cannoletta, che ha praticamente abbandonato il gioco poco prima di Natale, per tornare dai suoi parenti in Puglia, o almeno è quello che ha dichiarato durante la puntata.

Ma tutto il grande montepremi, in gettoni d’oro che ha vinto, che fine ha fatto? Vediamo meglio insieme.

LEGGI ANCHE —> L’eredità programma rivoluzionato, ecco tutte le anteprime

E’ stato recentemente intervistato da Fanpage, ed ha deciso di raccontare tutto il suo percorso.

Cannoletta: Che fine hanno fatto i soldi vinti?

Massimo ha partecipato per ben 51 puntate al programma l’Eredità, ed è un divulgatore scientifico che conosce ben 5 lingue, oltre ad avere una laurea in Scienze Politiche.

Il montepremi che è riuscito a vincere in tutta la sua permanenza è di quasi 300 mila euro, una cifra davvero importante.

Massimo ha dimostrato anche di non essere particolarmente attaccato ai soldi, perchè ha deciso di abbandonare il gioco, anche per far entrare altri concorrenti dopo ben 51 puntate.

Ma come ha deciso di utilizzare tutti questi soldi? Massimo ha lasciato tutti senza parole perchè ha dichiarato di non aver visto ancora nemmeno un euro della sua vincita.

LEGGI ANCHE —> Vittorio Gassman: perchè sulla tomba c’è scritto “Non fui mai impallato”

Al momento quindi non ha potuto investire in nessuna idea o magari rivoluzionare la sua vita, perchè ancora non ha ricevuto nulla.

La procedura, per ricevere un premio così grande non è proprio semplicissima, e Massimo ha dichiarato che ancora non sa con precisione quando potrà intascare la somma vinta grazie alla sua bravura e all’infinita conoscenza.

Abbiamo avuto modo di vederlo anche all’interno del programma con Serena Bortone, Oggi è un’altro giorno, dove si occupava proprio di divulgazione, e chissà se nella prossima edizione del programma lo ritroveremo?

Insomma per il momento, Massimo non ha potuto sognare e regalarsi qualche momento particolare, magari con un bel viaggio, oppure cambiando la macchina, perchè dell’ingente somma vinta, ancora non ha ricevuto nulla.