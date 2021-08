Amici: Sergio Sylvestre, ecco cosa fa oggi

Vi ricordate di Sergio Sylvestre? è il cantante americano che vinse Amici nel 2016. Ai tempi riuscì a conquistare il cuore del pubblico a casa grazie alla sua voce meravigliosa. Vediamo insieme cosa fa oggi e com’è diventato l’amato Big Boy.

Sergio Sylvestre ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione di Amici, il ragazzo ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie al suo timbro di voce inconfondibile, motivo per cui è riuscito a vincere il talent show.

Ai tempo Sergio ha fatto parte della squadra blu e il pubblico ricorda con piacere la sua bellissima amicizia con una delle concorrente di quell’edizione che oggi è una della cantati più amate in Italia, ovvero Elodie.

Ma sapete cosa fa oggi e com’è diventato il talentuoso cantante? ripercorriamo la sua storia e vediamo che fine ha fatto oggi.

Sergio Sylvestre: che fine ha fatto dopo Amici?

Impossibile dimenticare Sergio Sylvestre, il big boy della squadra blu che è riuscito a conquistare la coppa della vittoria nel 2016.

Il cantante ha vissuto per un lungo periodo a Los Angeles, ma nel 2012, attratto dalla cultura del nostro paese, ha deciso di trasferirsi in Italia. Sergio ha conosciuto il calore della popolazione del sud e ha deciso di stabilirsi per un breve periodo in Puglia e da quel momento non se n’è più voluto andare.

In quel periodo ha lavorato in diverse discoteche come vocalist fino a quando ha deciso di partecipare ad Amici. Nel 2016 è stato selezionato per partecipare al talent show e ha preso posto nella squadra blu capitanata da Nek e J-ax.

Durante il talent show riesce a perfezionare la sua voce e a imparare le tecniche del mestiere, infatti dopo la sua vittoria pubblica suo primo extended play, intitolato Big Boy, riscontrando un’enorme successo.

I suoi successi non finiscono qui, infatti l’anno dopo. Sergio ha inciso insieme al rapper salernitano Rocco Hunt, la canzone di accompagnamento dei titoli di coda nel film della Disney, Oceania.

Nel 2017 ha partecipato a Sanremo nella categoria campioni presentando una canzone scritta insieme alla grandissima Giorgia riuscendo a conquistare il sesto posto. In quell’anno è riuscito a pubblicare il suo primo disco intitolato “Sergio Sylvestre“.

Purtroppo, nonostante il successo inziale alla fine è scomparso dai riflettori e ancora oggi i suoi fan si domandano cosa sia successo al Big Boy di Amici.

Il cantante ha confessato di essersi preso una pausa dal mondo dello spettacolo ma non dalla musica. Sergio ha anche rivelato che questa sua pausa è stata dovuta a un momento non facile della sua vita ma che in ogni modo è riuscito a sfruttarlo come esperienza artistica per scrivere nuovi pezzi.

Ora non vediamo l’ora di ascoltare le sue nuove canzoni, voi cosa ne pensate?