Diletta Leotta: la foto prima di diventare famosa è irriconoscibile

Diletta Leotta è uno dei volti più noti del nostro mondo dello spettacolo, ma avete mai visto com’era prima di diventare famosa?

Non passa giorno in cui non ci sia almeno una notizia riguardante Diletta Leotta. La bella presentatrice catanese è pronta a partire su DAZN con la nuova stagione calcistica di Serie A, ma la sua love-story con l’attore turco Can Yaman fa ancora discutere.

Proprio in questi giorni, la bionda conduttrice ha festeggiato il suo 30esimo compleanno con una festa da sogno; candele e installazioni luminose, ballerine d’acqua e altalene volanti hanno contribuito a rendere il party epico.

Oggi, Diletta sembra essere all’apice del successo, ma avete mai visto com’era prima di diventare famosa? Irriconoscibile.

Diletta Leotta, com’era prima di arrivare al successo

Molte spesso, la Leotta è stata accusata dai suoi detrattori di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e di essersi praticamente trasformata; la bellezza che sfoggia oggi sarebbe quindi, per molti, “finta”.

Labbra, seno e naso sono le parti che, secondo alcuni, hanno in maniera evidente beneficiato dei “ritocchini” di qualche chirurgo; dal canto suo, Diletta ha sempre smentito di essersi rifatta, ma guardando alcune foto prima del successo risulta quasi irriconoscibile.

Diletta ha esordito giovanissima in tv, prima su Antenna Sicilia e poi su Sky come meteorina; abbiamo quindi potuto vederla sin da subito e la foto che circola potrebbe presentare delle differenze legate al normale processo di crescita e di sviluppo.

Si intravedono però diverse incongruenze, come un naso molto più pronunciato e delle labbra più fine, nonché un décolléte molto meno generoso; non è chiaro però a quale età della Leotta sia stata scattata la foto che fa tanto scalpore ed è dunque, al momento, difficile capire se sia stato possibile un cambiamento del genere in modo naturale.

ciò che è certo è che, al momento, è stata eletta all’unanimità dai suoi fan come donna più affascinante del mondo dello spettacolo.