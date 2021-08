Diletta Leotta: ecco in cosa è laureata la bellissima conduttrice

By

Diletta Leotta è la regina del Calcio italiano e la conduttrice più amata dal pubblico, ma in cosa si è laureata la bella catanese?

Da un anno a questa parte, Diletta si è presa completamente la scena sbaragliando la concorrenza; è lei la donna più chiacchierata e amata d’Italia e, tra pochi giorni, è pronta a prendersi ancora di più la scena grazie all’inizio della Serie A.

Con l’acquisto da parte di DAZN dei diritti delle partite di Calcio, Diletta è ormai la regina indiscussa nel nostro paese dello sport più seguito al mondo; come se non bastasse, è sempre al centro di gossip e i fan seguono costantemente il suo profilo Instagram in attesa di nuove foto.

In un modo o nell’altro, che sia per adorarla o criticarla, tutti parlano di Diletta; ma in cosa si è laureata la trentenne siciliana?

Diletta Leotta, la laurea della presentatrice sportiva

Dopo le iniziali collaborazioni con Antenna Sicilia e il tentativo di partecipare a Miss Italia nel 2009, Diletta collabora con Mediaset e poi diventa “meteorina” di Sky Meteo 24; da qui inizia a condurre vari programmi fino ad arrivare al successo prima con le trasmissioni sportive di Sky, poi diventando il volto di DAZN.

In molti non sanno però che, parallelamente alla carriera nel mondo dello spettacolo, Diletta ha conseguito nel 2015 una laurea in Giurisprudenza presso l’università LUISS di Roma.

Non di certo una cosa da poco, anche se il suo percorso di studi sembra essere differente rispetto alla sua attuale occupazione; in ogni caso, con la laurea Diletta ha conseguito competenze che le sono state utili anche come conduttrice.

Alcune di queste probabilmente le sono state utili anche nella seconda edizione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, reality show Amazon Prime Video dove si è trovata ad essere una fuggitiva insieme ad altri Vip.