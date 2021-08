Giulia De Lellis incontra Iannone: la reazione che non ti aspetti

Giulia De Lellis incontra il suo ex (e quello di Belen Rodriguez) Andrea Iannone, ma la reazione è totalmente inaspettata.

Abbiamo tutti conosciuto Giulia De Lellis grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, nel 2016, ma la bella venticinquenne romana è ormai un volto affermato del nostro mondo dello spettacolo.

Oltre alle apparizioni in tv a Pomeriggio Cinque (nei panni di opinionista) e alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, la De Lellis ha saputo capitalizzare al massimo la rottura con l’ex-tronista Andrea Damante, spopolando col libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! (scritto insieme a Stella Pulpo).

Come facilmente intuibile, considerata fama e bellezza, nel passato amoroso della De Lellis non c’è però soltanto Damante, ma anche il pilota motociclistico Andrea Iannone; i due si sono recentemente incontrati e la reazione di lei è stata inaspettata.

Giulia De Lellis incontra l’ex Andrea Iannone, la reazione inaspettata

Dopo una stagione televisiva intensa, che ha segnato anche il suo debutto come presentatrice in Love Island Italia, la De Lellis si sta godendo le vacanze estive e l’amore del suo attuale compagno, Carlo Beretta.

La coppia, come certificato dagli scatti postati su Instagram, si sta godendo delle giornate di relax in Sardegna, di preciso in Costa Smeralda; stesso luogo in cui è recentemente sbarcato anche Andrea Iannone, che ha scelto l’isola come location per i festeggiamenti del suo compleanno.

I due, stando a quanto riportato, si sarebbero incontrati proprio in un noto locale, ma i due non si sarebbero nemmeno salutati, lasciando trasparire un “gelo” facilmente visibile.

Che la De Lellis abbia ignorato Iannone per evitare momenti di gelosia di Carlo? D’altronde, lo stesso pilota era stato lasciato per un ritorno di fiamma con Andrea Adamante, che a sua volta ha dovuto assistere al primo flirt fra Giulia e Carlo, suo amico DJ.