Dopo Bernardeschi e Verratti, un altro azzurro si sposa: Stefano Sensi si è unito in matrimonio con la sua Giulia ed è più felice che mai.

Un altro matrimonio tra i calciatori della nazionale: Stefano Sensi, titolare della Nazionale italiana che però si è infortunato poco prima dell’inizio dei campionati Europei, ha sposato Giulia Amodio. La loro cerimonia è stata da favola ed il ‘sì’ è arrivato dopo oltre 5 anni di romantico fidanzamento.

A distanza di quasi 10 giorni dalla finale di Euro 2020 che ha visto gli Azzurri trionfare contro l’Inghilterra a Wembley la gioia è ancora tanta. Ma per tre dei giocatori della Nazionale la felicità si è sommata anche alla soddisfazione di aver coronato il proprio sogno d’amore, sposandosi a poca distanza dalla vittoria. Così è stato per esempio per Marco Verratti e Filippo Bernardeschi, quest’ultimo sposato dopo soli pochissimi giorni dal trionfo a Wembley.

Adesso alla lista degli sposati si è appena aggiunto anche Stefano Sensi, che non ha potuto giocare da titolare durante il campionato europeo a causa di un infortunio procurato proprio durante l’ultimo allenamento pre-partite. Fortunatamente Sensi si è ‘consolato’ tra le braccia della sua bella Giulia Amodio, celebrando il loro amore con un matrimonio da ben 300 invitati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Sensi (@stefanosensi12)

Stefano e Giulia, il matrimonio

La cerimonia si è svolta in Puglia, con rito religioso nella suggestiva cattedrale di Ostuni. Giulia infatti è originaria di Brindisi, anche se per tanti anni ha vissuto in Romagna. Proprio la Romagna è stata galeotta per loro: i due si sono conosciuti quando Sensi giocava per il Cesena, più di 5 anni fa.

La sposa in chiesa indossava un incantevole abito bianco e lungo, molto tradizionale e dal corpetto fiorato, abbinato ad un lunghissimo velo con strascico.

Dopo la sfarzosa cerimonia nella cattedrale, gli sposi e gli oltre 300 invitati si sono spostati in una masseria di lusso locata nel Brindisino per continuare i festeggiamenti, che si sono protratti fino a notte fonda. Per la festa Giulia ha cambiato abito, preferendo indossare un vestito corto bianco con applicate delle graziose paillettes, adatto anche per la sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA AMODIO (@giulia_amodio)

Leggi anche -> Bernardeschi, doppia vittoria: subito dopo il trionfo agli Euro 2020 sposa Veronica Ciardi

Leggi anche -> Martina Maccari su Instagram festeggia con orgoglio il marito Leonardo Bonucci