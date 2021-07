UeD: Massimiliano Mollicone pubblica una foto che sconvolge il web.

Il web insorge contro Massimiliano Mollicone: l’ex tronista ha pubblicato una foto che scandalizza i followers.

Abbiamo conosciuto Massimiliano Mollicone come tronista nell’ultima edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Nella stagione appena conclusa il ragazzo scelse la bella toscana Vanessa Spoto, preferita alla rivale Eugenia Rigotti.

Se spesso Massimiliano è stato apprezzato per la sua semplicità e schiettezza, questa volta ha commesso un errore che i suoi followers non hanno potuto perdonare.

Ecco cosa ha sconvolto i suoi seguaci.

Il post incriminato

Massimiliano Mollicone ha, di recente, pubblicato uno scatto mentre fuma una sigaretta.

Gli haters e i followers si sono scatenati nei commenti, accusando Massimiliano di dare un cattivo esempio sui social. “Complimenti per il bel messaggio che vuoi trasmettere”, “Al circo ti prendono subito” , “Butta via la sigaretta” questi sono stati solo alcuni dei commenti che l’ex tronista e modello ha ricevuto sul suo profilo Instagram semplicemente per aver pubblicato una foto mentre fuma.

Massimiliano inoltre, non ha mai nascosto di “soffrire” di questo vizietto e non se n’è mai vergognato, ha inoltre raccontato di aver provato più volte a smettere.

Non è la prima volta però che l’ex tronista cade nella gogna mediatica: recentemente la fidanzata, Vanessa Spoto, è stata vittima di body shaming per la forma del suo seno e già in quell’occasione il ragazzo, originario di Nettuno, era intervenuto in sua difesa.

Come spesso è successo anche negli studi Mediaset, il giovane tronista ha risposto con l’ironia che lo contraddistingue, postando un’altra foto nello stesso stile in bianco e nero con la didascalia: “Stavolta senza sigaretta“.

