Romina Power preoccupata per il suo amico: “piccolo intervento per lui”

Nelle ultime ore Romina Power ha postato uno scatto del suo cagnolino spiegando che sta male e che ha subito un piccolo intervento

L’artista italo-americana è da sempre legata al suo cagnolino Taquito, è il suo amichetto a quattro zampe e come molti sapranno lo porta sempre con se, anche in tour. Nelle ultime ore, però, l’artista ha mostrato molta preoccupazione per il suo animaletto che è apparso abbastanza sofferente. Vediamo insieme cosa gli è successo.

Il cane di Romina Power ha subito un piccolo intervento

“Piccolo intervento oggi per Taquito” ha scritto Romina Power, mostrando anche uno scatto in cui si vede il piccolo cagnolino sofferente. Pare, infatti, che un filo d’erba della grandezza di una moneta da 20 centesimi gli sia entrato nel naso.

Ovviamente, inutile dire la preoccupazione dei fan ma anche della stessa cantante che dopo tante domande ha risposto nel dettaglio a tutti, spiegando l’accaduto. “Gli era entrato un forasacco nel nasino. Gliel’hanno tolto ed ora sta bene”. L’animaletto a 4 zampe, però, ha dovuto subire un piccolo intervento ma Romina ha fatto sapere che sta bene e non starnuta più.

Spesso accade che i cani sia in primavera che in estate, passeggiando tra le erbacce si imbattono in incidenti simili, ma fortunatamente in questo caso tutto si è risolto alla meglio.

L’appello della cantante ai suoi seguaci

Romina Power si batte sia per difendere la natura che gli animali. La cantante ci tiene tantissimo alla salvaguardia della natura e spesso è scesa anche nelle piazze a protestare. Proprio di recente, l’artista si è recata in un area naturale protetta della Puglia, precisamente a Specchiarica, dove è previsto lo scarico a mare di circa 10.000 metri cubi al giorno di acque di fogna.

Accanto allo scatto questo il suo appello appello: “Salviamo la natura che ci è rimasta prima che sia troppo tardi! Avere rispetto per la natura significa avere rispetto delle future generazioni. Cerchiamo di lasciargli una terra vivibile. Anche perché un giorno, non possiate dire, “sono rimasto inerme a testimoniare questo scempio.”