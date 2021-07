Elisabetta Gregoraci rivela “Sono arrivate tante proposte da parte della Rai”

Molte voci sul web la voleva come sostituta della domenica di Barbara D’Urso. Invece, Elisabetta Gregoraci sorprende tutti e risponde così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Domani sera, Italia Uno trasmetterà la prima della cinque puntate di Battiti Live, il programma musicale, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Sul palco saliranno molti artisti, come Loredana Bertè, Fedez e Orietta Berti, ma ci sarà spazio anche per quelli emergenti, come Sangiovanni e Aka7even, giovani promesse che arrivano direttamente dal talent di Maria De Filippi, Amici. Il programma è stato girato tra le più belle località della Puglia, tra cui Otranto.

La showgirl ha dichiarato “Quando sono su quel palco è come se fossi a casa mia. Quest’anno poi sarà particolare avremo moltissimi ospiti nazionali ed internazionali”.

LEGGI ANCHE—>BELEN RODRIGUEZ MAMMA BIS: ECCO LA REAZIONE DI STEFANO DE MARTINO

Per quanto riguarda il futuro lavorativo della Gregoraci, ancora non si sa nulla. Molte voci sul web la davano, per certo, come sostituta di Barbara D’Urso. Ma alla fine, questa notizia si è rivelata infondata. Si è parlato anche di una sua collaborazione con Enrico Papi con il programma “Scherzi a Parte”, che dovrebbe partire il prossimo settembre su Canale 5. Ma anche in questo caso, si è rivelata essere soltanto una voce.

Elisabetta Gregoraci: dal lavoro alla vita sentimentale

In un’intervista a TV Mia, la presentatrice ha, inoltre, rivelato “Ci sono dei progetti che mi auguro si realizzino. E ci sono anche tante proposte da parte della Rai…”.

Purtroppo, Elisabetta Gregoraci non ha rivelato molto di più, lasciando tutti i suoi fan con una particolare curiosità.

LEGGI ANCHE—>CECILIA RODRIGUEZ: COSTUME RIDOTTISSIMO E “LATO B” IN PRIMO PIANO- FOTO

E della sua vita privata, invece, fa sapere che è ancora single. Dopo la fine della sua storia d’amore con Flavio Briatore, la showgirl sembra essere ancora in attesa di un grande “amore”. I due sono stati sposati dal 2008 al 2017. E la conduttrice di Battiti Live ha dichiarato “Sono sola, l’amore lo sto ancora cercando: voglio sentire le farfalle nello stomaco”.

Per il momento, il suo più grande amore rimane il figlio, Nathan Falco, nato proprio dall’unione precedente con il famoso imprenditore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Intanto, la Gregoraci ha postato una foto con indosso una maglia della nazionale, mentre era fuori a festeggiare la vittoria degli Europei 2020.