Amici: Aka7even confessa a Anna Pettinelli cosa pensa della relazione tra Martina e Raffaele

Aka7even durante una diretta su Ig ha confessato alla sua ex coach di Amici, Anna Pettinelli, cosa pensa della relazione tra Martina e Raffaele. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato il cantante.

Negli ultimi giorni è emersa una notizia che ha sconvolto gli utenti sul web, Martina Miliddi e Raffaele Renda si stanno frequentando dopo la fine di Amici 2020.

Gli appassionati del programma di Maria De Filippi non hanno preso affatto bene la nuova relazione soprattutto per via di quanto accaduto all’interno della scuola tra Martina e Aka7even.

In molti si ricorderanno di quando la ballerina ha lasciato il cantante proprio perché si era accorta di provare qualcosa per Raffaele. Già all’epoca il pubblico non prese bene questa scelta, ma dopo qualche giorno Martina, essendo stata rifiutata da Renda, decise di ritornare tra la braccia di Aka. I due rimasero insieme per qualche settimana ma alla fine decisero di mettere un punto definitivo alla frequentazione.

In ogni caso nessuno si aspettava una possibile relazione tra i due ex concorrenti della scuola, soprattutto per via dell’amicizia tra Raffaele e Aka.

Qualche ora fa il cantante ha partecipato a una diretta su Instagram insieme ad Anna Pettinelli e proprio in questo contesto ha detto la sua opinione sulla questione.

Scopriamo nel dettaglio cosa ha confessato e cosa pensa della relazione tra Raffaele e Martina.

Leggi anche->Barbara D’Urso inchiodata dai fotografi: con Zangrillo è passione – FOTO

Aka7even confessa ad Anna Pettinelli cosa pensa della relazione tra Martina e Raffaele “non me ne frega nulla”

Luca dice di essersi sentito con Sangiovanni ieri e quotidianamente con Deddy, Alessandro ecc

Quindi per favore basta polemiche, basta odio, loro si rispettano tutti, facciamolo anche tra noi fandom.#Amici20 #amemici20 #Aka7even #sangiovanni pic.twitter.com/PJPs7slfkW — 🍹🐧 (@isoledipinte) June 1, 2021

Negli ultimi giorni abbiamo visto sui social un avvicinamento tra Martina e Raffaele, il cantante ha raggiunto la ballerina in Sardegna per passare alcuni giorni insieme. Qualche ora fa i due sono finalmente usciti allo scoperto ufficializzando la relazione. Come ben ricorderete all’interno della scuola Aka7even è stato vittima di un triangolo amoroso proprio con loro due. Infatti durante una diretta Ig, la sua ex coach, Anna Pettinelli ha voluto fargli qualche domanda su cosa pensa realmente della nuova relazione dei due ex amici.

Aka senza troppi problemi ha risposto “Non me ne frega niente. Penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop“. Il cantante sembra non essere più interessato a questi gossip, oggi vuole solo pensare alla musica.

Ma non è finita qui, Aka, ha voluto mettere a tacere le polemiche riguardanti il rapporto con il gli altri concorrenti e a proposito di questo ha confessato “Ieri mi sono sentito con Sangiovanni, mi sento quotidianamente con Deddy, Alessandro… Mi sento un po’ con tutti.”

Leggi anche->Uomini e donne, tra i futuri tronisti spunta il nome di un corteggiatore

Insomma il cantante alla fine non ha interrotto i rapporti con nessuno se non con Martina e il suo attuale fidanzato. Vedremo se nelle prossime ora anche la nuova coppia vorrà dire la sua sulla questione.