Paolo Bonolis fa cadere Laura Freddi ad “Avanti un altro”-Cosa succede?

Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera per quanto riguarda Avanti un’altro, con Laura Freddi.

Lei è una donna bellissima del mondo dello spettacolo, anche se ultimamente non si vede molto spesso in televisione, stiamo parlando di Laura Freddi.

Ma ieri sera è stata ospite di Paolo Bonolis ad Avanti un altro-Pure di sera, ma è successo qualcosa di particolare, vediamo meglio insieme cosa.

Paolo Bonolis fa cadere Laura Freddi!

Ieri sera, come dicevamo è andato in onda un nuovo appuntamento per quanto riguarda il programma condotto in modo eccellente da Paolo Bonolis insieme alla sua spalla Luca Laurenti.

Tra i vari concorrenti che si sono sfidati, oltre ai campioni di molti programmi di Mediaset, come l’uomo gatto di Sarabanda, c’era anche la bellissima Laura Freddi.

La donna, come sappiamo è stata una delle ex compagne di Paolo, ed insieme hanno scherzato senza alcun problema.

Ma è successo qualcosa di particolare, ovvero, dopo che Laura ha pescato un ottimo premio, Paolo l’ha fatta cadere in modo simpatico ed amichevole, dalla sua sedia.

Laura per evitare di finire a terra si è tenuta con le mani al monitor che aveva davanti, ed ha dichiarato “Sono cascata!”.

Paolo Bonolis con il suo solito fare scherzoso gli ha detto:

“Eri più pesante una volta!”

Ci sono stati poi vari scambi di battute simpatiche, perchè Laura gli ha fatto i complimenti perché con il tempo è migliorato, e Paolo ha prontamente risposto che è come il buon vino!.

Ovviamente come molti concorrenti voleva toccare il famoso culomat, prima di pescare ma c’è stato un’altro scambio di battute, perchè Laura chiede:

“Posso sentire come sei rimasto?”

E Paolo risponde:

“Sono in imbarazzo totale. C’è qui la mia signora!”

A questo punto arriva anche l’amico Luca Laurenti che dichiara “Ma magari ci resta male!”

Insomma come sempre una puntata super divertente ed allegra che fa passare al pubblico a casa dei momenti in totale spensieratezza.

E voi seguite il programma condotto da Paolo Bonolis nella versione sia giornaliera che speciale, della domenica sera?