Chiara Ferragni lancia la sua nuova borsa da mare. Sicuramente sarà un cult estivo del 2021, ma i fan sono rimasti delusi per il prezzo eccessivo “follia”. Vediamo insieme quanto costa

Ieri Chiara Ferragni ha festeggiato il suo compleanno, la noto influencer ha compiuto 34 anni. Per l’occasione ha deciso di trascorre un weekend con la sua famiglia in una cittadina in Toscana.

Ovviamente non potevano mancare i suoi amici più cari che l’hanno raggiunta per festeggiare tutti quanti insieme. L’amata imprenditrice digitale ha da poco dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria. Anche la piccola ha partecipato al compleanno della mamma indossando un bellissimo abito firmato proprio da Chiara Ferragni.

La blogger ha da poco lanciato la sua linea per neonati, nonostante sia diventata da poco mamma continua concentrarsi a pieno sul lavoro e tra meeting e trasferte continua a regalarci dei capi eccezionali. Anche il suo marito, Fedez, ha sponsorizzato da qualche settimana i suoi smalti. Proprio nella giornata del suo compleanno, la nota influencer ha anche lanciato la sua prima linea estiva. Stiamo parlando di alcune borse da utilizzare al mare.

Ovviamente non sono mancate le polemiche per via del prezzo troppo eccessivo, alcuni utenti sul web hanno commentato negativamente la nuova linea firmata da Chiara Ferragni. Scopriamo nel dettaglio quanto costano le borse.

Chiara Ferragni lancia la nuova linea estiva, una borsa da mare, ma il prezzo delude i fan

Solo qualche ora fa è uscita la nuova linea di borse per il mare firmata da Chiara Ferragni. La nota influencer non ne sbaglia una, ogni capo firmato da lei finisce sold out, insomma tutto quello che tocca diventa ora. Nella descrizione della borsa si legge “tote bag rosa trasparente. Dettaglio “Logomania” sui manici”. Il nuovo accessorio estivo è disponibile in tre colori: rosa, verde e azzurro. Come ormai è noto i prezzo del brand di Chiara Ferragni sono tutto tranne che economici ed anche questa nuova borsa ha un prezzo piuttosto eccessivo.

La borsa in questione viene venduta a ben 175€, ovviamente non sono mancati commenti dei fan, se c’è chi dice “Bellissima, super glamour” altri invece sono piuttosto contrari per via del prezzo “175 euro per una borsa di plastica è una follia“.

Sicuramente tra poche ore la borsa da mare sarà già sold out e diventerà il cult dell’estate 2021. Voi cosa ne pensate? vi piace il nuovo accessorio estivo?