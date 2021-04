Uomini e Donne: Ex cavaliere in manette, arrestato per scippo ad una donna

Uomini e Donne: un ex cavaliere del programma di Maria De Filippi è finito in arresto. L’uomo avrebbe derubato un’anziana signora mentre si trovava in strada. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto

Nelle ultime ore è emersa una notizia sconvolgente, un ex cavaliere di Uomini e Donne è stato arrestato, per aver scippato una borsa ad una donna in strada.

Stiamo parlando di Patrizio Faggioli, l’uomo ha frequentato, seppur per breve tempo, lo studio di Maria De Filippi. Stiamo parlando del 2014 quando Patrizio ha deciso di frequentare Uomini e Donne per corteggiare Soraya.

I due dopo nemmeno un mese hanno deciso di abbandonare il programma per vivere la loro storia lontani dai riflettori. Nonostante la sua presenza ai tempi fece molto discutere, nessuno si aspettava che potesse essere arrestato per un furto.

Il tutto è avvenuto in Liguria più precisamente a Sanremo. L’uomo ha seguito per diverso tempo la sua preda, una donna anziana, quando la signora è entrata in banca per prelevare, Faggioli ha capito di poter fare il colpo. L’uomo ha derubato la borsetta della signora con dentro ben 1500€. Patrizio è stato arrestato dopo ben due anni dall’accaduto.

Patrizio Faggioli arrestato, ha derubato 1500€ ad una donna

La notizia sta girando su tutti i portali e stando a quanto ha riportato La Stampa e TvBlog si legge “Ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. L’arresto, a due anni circa dai fatti, è scattato l’altro giorno a Imperia“.

Gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente di Patrizio Faggioli per via della sua storia lampo e soprattutto per via del responso negativo di Tina Cipollari. Ebbene l’opinionista ci aveva visto lungo perché disse a Maria che l’uomo non la convinceva.

Per ora le notizie sembrano essere finite, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori dettagli sulla questione.