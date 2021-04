Can Yaman e Diletta non si sposano più: lei lo avrebbe convinto al rinvio

Il matrimonio tra Can Yaman e Diletta Leotta, fissato ad agosto 2021, sarebbe stato già rimandato a data da definirsi

Negli ultimi giorni si è molto parlato delle presunte nozze di Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia, ormai da mesi tiene banco tutti i notiziari di gossip, dividendo i lettori. Da un lato c’è chi crede fortemente nel loro amore mentre dall’altro chi non pensa che i due si amano. D’altronde, a lanciare un clamoroso scoop è stato proprio Dagospia, lasciando intendere che l’attore turco e la conduttrice di Dazn stiano insieme solo per farsi pubblicità a vicenda. Intanto, si è parlato di nozze e anche di una data fissata per il mese di Agosto 2021. Precisamente si è parlato del 16 agosto, giorno in cui Diletta festeggerà il 30esimo compleanno. A quanto pare, però, le nozze tra i due fidanzati del momento sarebbero già state rimandate a data da definirsi. Perchè?

Matrimonio rimandato per Can Yaman e Diletta Leotta

Le nuove indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata del momento arrivano da Ogni Mattina. Pirrotta ha svelato che nonostante Can e Diletta sono molto innamorati per ora le nozze sono state rimandate e quindi non si svolgeranno più quest’estate nella splendida città della sposa.

I due giovani sono andati da poco a convivere insieme in un lussuoso appartamento a Roma dopo che l’attore è stato presentato i modo ufficiale ai parenti di lei in Sicilia. Per ora, tutto procede a gonfie vele ma per il fatidico sì bisognerà attendere ancora. Can avrebbe chiesto a Diletta la mano ma pare che quest’ultima vorrebbe del tempo per pensarci.

Slittano le nozze per la coppia più chiacchierata del momento

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, Diletta Leotta pare abbia convinto Can Yaman a rimandare le nozze. La conduttrice televisiva, forse adesso è molto presa dal lavoro e vuole concentrarsi principalmente su quello.

Il giornalista Pirotta nel corso del suo intervento a Ogni Mattina ha continuato ancora dicendo che non è detto che il matrimonio non si farà più ma per adesso è stato solo rimandato a data da destinarsi.