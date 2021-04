By

Jonathan Kashanian, che vediamo tutti i giorni al programma ‘Detto Fatto’, ha fatto delle rivelazioni importanti, sulla conduttrice Bianca Guaccero, con la quale, condivide tanti momenti di divertimento durante, lo svolgimento del programma.

In una intervista al settimanale ‘Vero’, l’opinionista, ha rivelato cosa apprezza di più della conduttrice: ” La generosità, la disponibilità a condividere. Io e lei siamo legati da un’affetto fraterno. E’ intelligente ed ha talento. E mi piace perchè non sgomita”.

Jonathan Kashanian rivela: ” Ecco cosa mi piace di Bianca Guaccero”

Tra i due, c’è un grosso feeling, e lo si percepisce chiaramente, durante la conduzione della trasmissione. Addirittura, i due, sono nati lo stesso giorno, a poche ore di distanza.

Insomma, i due amici, sono veramente legati, tanto che Jonathan, in puntata, è solito prenderla in giro, bonariamente, sulle presunte love story, della bella conduttrice. Jonathan è da molti anni, nel mondo dello spettacolo, ed in questi anni, ha avuto modo di farsi tante amicizie.

Tra queste, c’è Barbara D’Urso, della quale, è spesso ospite, nelle varie trasmissioni, condotte dalla D’Urso. Parlando di questa amicizia, l’ex gieffino confida: ” Siamo legati da grande affetto e stima. Siamo amici di famiglia, nel senso, che abbiamo cosi’ legato, che suo figlio Emanuele è diventato uno dei miei più cari amici”.

Durante l’intervista, Jonathan, ha ripercorso i suoi passi nel mondo dello spettacolo, e si è confidato, anche sulla sua vita provata, rivelando di essere al momento single.

L’opinionista, è entrato a far parte del mondo televisivo, nel 2004, ed è stato al fianco di Silvia Toffanin, a ‘Verissimo’, per 11 anni. Dopo l’esperienza a Verissimo, Jonathan, ha partecipato a la Vita in diretta e a Chiambretti night.

Insomma, di esperienza, l’ex gieffino, ne ha fatta tanta, ed è pronto per condurre un programma tutto suo: ” Sono pronto e credo di meritarlo. Ho dimostrato di saperlo fare ma ci sono tante dinamiche in televisione. Confido nella meritocrazia, nel talento e aspetto il mio turno, ma non fatemi aspettare troppo”.

Qualche anno fa, nel 2018, si è parlato tanto, di una presunta storia tra Jonathan e Bianca Atzei.

I due, erano entrambi naufraghi, all’Isola dei famosi, e secondo alcune voci, mai confermate dai diretti interessati, avrebbero vissuto una storia d’amore. Solamente qualche tempo fa, lo stesso Jonathan ha rivelato: ” Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare. Se è nato tutto in un reality? Stai indagando troppo, però ti dico di si.”

Insomma, sembra che l’opinionista, con questa rivelazione, abbia ammesso il suo amore per Bianca Atzei, la quale, è oggi felicemente fidanzata con la iena Stefano Corti.