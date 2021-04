Makari 2 si farà la seconda serie? Vediamo insieme tutte le informazioni

Vediamo insieme di capire se la fiction Makari che si è conclusa ieri sera avrà un seguito e quali anticipazioni possiamo avere.

La nuova fiction che ha avuto inizio quest’anno e completamente ambientata in Sicilia, ovvero Makari ha avuto un incredibile successo.

Ieri sera abbiamo avuto modo di vedere l’ultima puntata della prima stagione ed in tanti si chiedono se effettivamente ci sarà una seconda, cerchiamo di capire meglio insieme cosa succederà.

Makari 2 si farà?

La nuovissima fiction che è giunta alla fine della prima serie, su Rai uno era proprio Makari ed aveva un compiti difficilissimo, ovvero cercare di prendere il posto del Commissario Montalbano.

Compiti molto difficile, ma grazie alla sua bellezza è riuscita a portare a termine in modo perfetto, quindi l’esperimento è perfettamente riuscito.

Makari è ambientata in Sicilia, ed il paragone con Montalbano era davvero dietro l’angolo, e dato l’enorme successo riscosso ed i tanti punti in sospeso in tanti si chiedono se ci sarà la seconda serie.

Anche perché non sappiamo se la sua giovane compagna si in dolce attesa oppure no, ma al momento non ci sono informazioni sicure, ne dagli attori ne tantomeno dalla regia o dalla produzione.

Ma è anche vero che non c’è davvero motivo, dato il successo di pubblico, non fare una nuova serie.

Le storie che sono state raccontate in questi episodi, sono stati presi dai romanzi di Gaetano Savatteri, e ne sono stati utilizzati solamente cinque.

Ne restano altrettanti ancora che si possono trasportare e trasformare per il pubblico televisivo.

E’ davvero quindi altamente probabile che il prossimo anno potremmo vedere una nuova stagione di Makari.

E voi cosa ne pensata si questa possibilità? Secondo voi la compagna di Saverio Lamanna è in dolce attesa oppure no?