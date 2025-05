Yacht Club de Monaco, nuova edizione dell’Energy Boat Challenge: nautica reinventata

Allo Yacht Club de Monaco pronta a partire una nuova edizione dell’Energy Boat Challenge, una competizione capace di reinventare completamente la nautica: tutte le info.

Lo Yacht Club de Monaco si conferma un punto di riferimento per la nautica da diporto internazionale, e non soltanto per quel che riguarda semplicemente la competizione sportiva; con le sue iniziative, divise durante tutto l’anno e che abbracciano diversi settori, lo YCM ha ormai da tempo l’obiettivo di innovare la nautica, verso un settore sempre più inclusivo ed ecosostenibile.

In questa direzione va la Monaco Energy Boat Challenge, competizione che ormai da diversi anni è sinonimo di nautica sostenibile: di edizione in edizione, l’evento è diventato il principale appuntamento internazionale per la nautica a zero emissioni, unendo brillanti studenti universitari e aziende del settore per sperimentare soluzioni concrete a favore della mobilità marittima sostenibile.

Il prossimo luglio, come ricorda anche LaPresse, si svolgerà quindi presso lo Yacht Club de Monaco la 12ª edizione della Monaco Energy Boat Challenge, con 30 team partecipanti provenienti da 18 Paesi; ecco tutti i dettagli a riguardo, l’evento è già attesissimo.

La 12a edizione della Monaco Energy Boat Challenge è alle porte: tutto pronto per l’evento internazionale per la nautica a zero emissioni

La 12a edizione della Monaco Energy Boat Challenge è organizzata con il supporto della Fondazione Principe Alberto II, di UBS, BMW, SBM Offshore, oltre ad importanti cantieri come Ferretti Group, Sanlorenzo, Azimut|Benetti Group, Oceanco e Lürssen. In un contesto dove ricerca accademica e industria si incontrano concretamente, questa edizione 2025 segna una grande svolta per la competizione, grazie all’introduzione della AI Class, dedicata a imbarcazioni autonome che integrano sistemi di intelligenza artificiale per la navigazione e la gestione energetica.

Oltre alla competizione, che vedrà come al solito diverse imbarcazioni provenienti da diverse parti del mondo sfidarsi in quattro classi (AI Class, Energy Class, SeaLab Class e Open Sea Class) si svolgeranno diverse conferenze, già programmate per i giorni della competizione. Verranno approfonditi temi come la cybersicurezza, la decarbonizzazione, sui combustibili alternativi e sulla cattura del carbonio a bordo, oltre che della riduzione dell’inquinamento acustico, e infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, lo stoccaggio in forma liquida o solida, l’uso del metanolo nei superyacht e le potenzialità dei motori dual-fuel.

Durante gli appuntamenti ci sarà anche una particolare attenzione alla formazione e all’inserimento professionale, grazie al Programma di Mentoring Aziendale con protagonisti Monaco Marine, Sanlorenzo e SBM Offshore. Come premio per la creatività ingegneristica, anche per quest’anno il Sustainable Yachting Technology Award mette a disposizione un contributo di 25.000, finanziato dalla Fondazione Principe Alberto II. La 12a edizione della Monaco Energy Boat Challenge si svolgerà dal 1 al 5 luglio.