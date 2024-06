Attenzione a non far arrabbiare questi segni. Ecco quali si vendicano di più

Avete la tendenza ad arrabbiarvi e a sentire un irrefrenabile desiderio di vendetta verso chi vi fa un torto? Ecco che dicono le stelle

Vendicarsi non è mai bello, anzi, è considerato come un peccato per alcuni versi, una cosa meschina e non degna di considerazione. Eppure per certi aspetti e ancora per tante persone, varrebbe la legge del taglione che come tutti sappiamo, dice di fornire occhio per occhio e dente per dente. Ma veramente che cosa sta a significare questo detto? In poche parole e in pratica il senso pare essere molto semplice. Bisognerebbe considerare il torto o l’offesa che ci viene recata, in particolare il momento, la portata, la condizione di tale offesa e ripagarla alla stessa maniera.

Per cui la persona che viene definita vendicativa, si comporta verso gli altri nello stesso identico modo in cui gli altri si comportano verso di lui. E bisogna fare particolarmente attenzione a questo genere di persone, perché per loro la vendetta può diventare facilmente una vera e propria regola di vita non scritta e che al momento opportuno ci viene servita quando meno ce lo aspettiamo. Infatti tutti conosciamo anche molto bene il detto secondo cui la vendetta è un piatto che si serve freddo. Ecco che cosa ci dicono le stelle però al riguardo.

Quali sono i segni zodiacali che si vendicano di più verso chi gli fa un torto?

Forse non ci facciamo caso, ma se ci fermassimo ad analizzare i comportamenti diversi delle persone, ci potremmo rendere conto che alcune persone tendono facilmente a perdonare o comunque a non serbare rancore verso chi gli ha fatto un torto. Allo stesso modo ma al contrario, ci sono invece altrettante persone che non hanno proprio la capacità di cancellare dalla loro mente certe offese o gesti sgarbati degli altri.

E le stelle ce lo confermerebbero. Infatti, tendono a classificare nel vero senso della parola quelli che sembrano essere i segni zodiacali più vendicativi sulla piazza. Partiamo dal segno della Vergine, che risulta la meno incline alla vendetta, però è abbastanza imprevedibile per cui può passare dall’amore al rancore in meno di un attimo e ricordarsi di un vecchio torto. Poi seguirebbe il Toro che purtroppo può diventare estremamente vendicativo a causa del suo carattere molto testardo.

I pesci sono al secondo posto. Attenzione a questo segno perché è dolce e sensibile ma se gli si fa del male, può diventare molto pericoloso. Ma la medaglia d’oro se la prende lo Scorpione, che ha inventato la vendetta, da cui bisognerebbe proprio tenersi alla larga per non incorrere nel suo veleno.