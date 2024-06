Ricordate Gabigol? Al centro delle polemiche in Brasile (e non per motivi calcistici)

L’ex Inter Gabigol al centro di rumor e scandali nella sua terra. La grande ondata mediatica che ha travolto l’attaccante fa scalpore.

Gabriel Barbosa, detto Gabigol, è un calciatore brasiliano classe 96 ed attuale attaccante del Flamengo. L’ex Inter ha sempre fatto parlare di se per le sue prestazioni calcistiche e per il suo curriculum sportivo di tutto rispetto. Professionista dentro al campo, il numero 10 è tornato a far parlare di se in questi giorni ma per cause ben differenti dal suo lavoro.

Pare proprio che l’ex Inter sia tornato alla ribalta sui media e tra le pagine dei giornali in Brasile e non di certo per meriti calcistici, ma per via di un grosso scandalo che lo vede protagonista. I mass media impazzano. A riportare la notizia è stato il giornalista brasiliano Leo Dias, ma in breve tempo il tutto è diventato di dominio pubblico. Ma vediamo cosa è successo.

Gabigol dopo il match festeggia così: si grida allo scandalo

L’attaccante del Flamengo, dopo la vittoria per 6-1 sul Vasco da Gama, ha deciso di festeggiare in grande stile. Nulla di strano, se non fosse che la festa sarebbe durata per più di 24 ore. Inoltre a presenziare più di 80 donzelle. E secondo i ben informati, dopo qualche ora dall’inizio del mega party, il tutto è sfociato in atti di violenza, risse e bagordi che non hanno fatto chiudere occhio al vicinato.

C’è chi parla di un litigio avvenuto tra la sorella del calciatore ed altre donne, chi invece racconta di un’altra baruffa avvenuta a causa di una donna e scaturita per i troppi drink bevuti e per i suoi atteggiamenti fin troppo disinvolti e ammiccanti. Tra litri di alcool e donne, alla festa pare abbiano anche partecipato alcuni suoi compagni di squadra.

La notizia, come già detto, lanciata da Leo Dias, è divenuta subito di dominio pubblico facendo il giro del mondo. Inutile dire che il giocatore sia stato costretto a scusarsi pubblicamente dopo che la notizia è balzata ad “onor di cronaca”. Ovviamente motivo dello scandalo non è la festa di per se, ma la modalità in cui è avvenuta. Sesso e alcool hanno fatto da padrone ed ovviamente ciò ha indebolito fortemente l’immagine pubblica del calciatore.

Quel che è certo è che la società ed i tifosi non hanno preso la notizia nel migliore dei modi. Pare proprio che la società abbia deciso di sanzionare il giocatore con una multa. Ricordiamo che non è la prima volta che Gabigol finisce al centro dell’attenzione per fatti avvenuti al di fuori del rettangolo di gioco.