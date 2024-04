Kate Middleton, la principessa lo ha fatto per Louis: il suo gesto ha spiazzato tutti

Malgrado le sue condizioni di salute, Kate Middleton ha commosso tutti: il gesto per Louis è stato tenerissimo.

Forse uno dei motivi per cui Kate Middleton si è battuta fino alla fine per la sua privacy è legato proprio ai principini George, Charlotte e Louis. Prima ancora di essere la principessa del Galles nonché futura regina del Regno Unito accanto al suo William, infatti, Kate resta una madre che ha fatto di tutto per proteggere i suoi tre bambini in un momento così particolare e vulnerabile.

Come ha spiegato la stessa principessa, infatti, per lei è stato davvero un enorme shock scoprire di avere un tumore dopo il delicato intervento chirurgico addominale a cui si è sottoposta all’inizio di gennaio. E durante il filmato pubblicato sulle pagine social del principe e della principessa del Galles, Kate ha ammesso senza tanti giri di parole quanto i mesi appena trascorsi siano stato incredibilmente difficili per lei.

“Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento“, ha spiegato la principessa con voce ferma ma flebile. “Ma, soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro rassicurandoli sul fatto che starò bene“.

Kate Middleton, il gesto per Louis è tenerissimo: cosa ha fatto la principessa

In altre parole, prima di comunicare al mondo intero la sua malattia, Kate Middleton ci teneva a trovare le parole giuste con le quali confortare i suoi bambini senza l’ingerenza e la pressione della stampa che quando vuole sa essere davvero crudele e spietata. Dopo l’annuncio del tumore la principessa non si è mostrata più in pubblico, tuttavia non si fa che parlare in questi giorni del tenero gesto per Louis.

Lo scorso 23 aprile, infatti, il principino ha compiuto 6 anni e, malgrado le circostanze, Kate ha fatto di tutto per garantirgli una giornata più che “normale”, allegra e spensierata rispettando la tradizione di famiglia. Intervistata nel 2019 per uno speciale della BBC “A Berry Royal Christmas“, insieme alla pasticcera Mary Berry, la principessa oltre a rivelare il suo amore per la pasticceria ha spiegato anche che la sera prima del compleanno dei suoi figli adora realizzare una torta di compleanno con le sue mani.

“È diventata un po’ una tradizione stare sveglia fino a mezzanotte con quantità ridicole di impasto per torte e glassa“, ha confessato Kate. “Ne preparo davvero troppo, ma lo adoro“. E pare proprio che anche quest’anno Kate non abbia voluto rinunciare a preparare una torta con le sue stesse mani per far contento il piccolo Louis.