Un Ufo in strada? Le incredibili immagini provengono dal deserto statunitense

Un oggetto a forma di ufo gigante è stato avvistato lungo un’autostrada americana: non è stato l’unico avvistamento negli ultimi mesi.

Stanno facendo il giro del web alcune foto sconcertanti che mostrano un enorme Ufo a forma di disco trascinato lungo una strada deserta in America. L’oggetto, trascinato da un rimorchio del trattore, ha sconcertato le persone che l’hanno visto.

L’oggetto a forma di cupola è stato avvistato su un’autostrada tra le città di Andacollo e Chos Malal, a sud-ovest di Buenos Aires. Quest’ultimo era legato al veicolo, mentre un altro passeggero filmava lo strano avvistamento. Coloro che lo hanno visto sono rimasti confusi, non riuscendo a capire di cosa si trattasse.

Enorme Ufo in America: le foto fanno il giro del web

L’oggetto che in molti hanno pensato fosse un Ufo è stato avvistato lungo un’autostrada in Argentina, scioccando i passeggeri che guidavano accanto ad essa. Mentre alcuni pensavano che provenisse dagli alieni, altri erano sicuri che fosse un pezzo di equipaggiamento. Non sono mancati i commenti sul web, tra chi pensava che fosse un equipaggiamento commerciale o un’antenna per telecomunicazioni.

Un altro utente ha commentato le foto, affermando che l’economia argentina è davvero pessima per portare un ufo intatto sulle strade in bella vista. Questo non è stato l’unico avvistamento bizzarro negli ultimi mesi. A Scottsdale vicino a Phoenix, in Arizona, i residenti hanno catturato il momento in cui hanno visto un ufo blu sbucato dal nulla. Le foto mostrano l’oggetto a forma di sigaro sospeso sopra la città. L’anomalia sembrava fare colpi di scena, confondendo coloro che avevano assistito a quel momento irripetibile.

I testimoni oculari dell’evento hanno fissato a bocca aperta la sfera volante, commentando i suoi movimenti in aria. Molti erano preoccupati su cosa potesse essere esattamente, ipotizzando che potesse essere un drone. Un altro avvistamento di un ipotetico ufo è avvenuto sempre in Argentino a inizio Febbraio. Un’anziana coppia di vacanzieri ha affermato di aver avvistato un oggetto volante non identificato mentre scattava foto di uccelli bianchi su un albero intorno a San Pedro de Colalao, nella parte settentrionale della nazione.

La location è a 8 ore di macchina da Capilla del Monte, che ospita un festival annuale sugli UFO per celebrare un evento inquietante accaduto quasi 40 anni fa che lasciò grandi segni di bruciature sull’erba di una collina. L’anno scorso, il governo degli Stati Uniti ha pubblicato una mappa termica delle aree con il maggior volume di avvistamenti UFO. Comprendeva la costa orientale, il Giappone e il Medio Oriente.