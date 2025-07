Stanchezza cronica: le cause più comuni e sottovalutate

La stanchezza cronica è un disturbo che può avere diverse cause e che non va sottovalutato. Ci sono dei segnali da non trascurare.

Sono diverse le persone che soffrono di stanchezza cronica. Si tratta di un disturbo che, purtroppo, colpisce diverse persone portandole ad accusare un senso di fatica che sembra non passare mai, oltre a protrarsi nel tempo. Nella maggior parte dei casi, ovviamente, non si tratta di nulla di preoccupante, ma in altri è qualcosa a cui dovremmo prestare attenzione.

Un pessimo stile di vita ha, ad esempio, un peso non indifferente, che può anche condurre a un esaurimento nervoso oltre che a stanchezza cronica e altri disturbi. Scopriamo quali sono le cause più comuni e sottovalutate legate alla stanchezza cronica.

Stanchezza cronica e sonnolenza: sintomi, cause e cure

I sintomi della stanchezza cronica sono abbastanza scontati: appunto, una stanchezza perenne – anche quando si dorme o si riposa – confusione mentale, sonnolenza, mal di testa, difficoltà di concentrazione, malessere, vertigini, dolori muscolari e articolari. Ecco quali sono le cause e le cure contro stanchezza cronica e sonnolenza.

Squilibri ormonali: pensiamo, ad esempio, all’ipotiroidismo che può essere una causa. La tiroide, infatti, regola il metabolismo e, quando questa non funziona in modo corretto, può provocare proprio stanchezza, oltre a dolori muscolari e articolari, confusione mentale, aumento di peso e pelle secca. Stress e ansia: questi aumentano la produzione di cortisolo, ovvero l’ormone dello stress che ha un peso anche sulla stanchezza cronica. Disturbi del sonno: pensiamo, ad esempio, all’apnea notturna che può provocare stanchezza, mal di testa e sonnolenza. Questa, infatti, può impedire di raggiungere le fasi profonde del sonno. Cattiva alimentazione e disidratazione: la stanchezza cronica può essere causata da disidratazione e una pessima alimentazione. È consigliabile bere circa due litri di acqua al giorno e mangiare tanta frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Anemia: la carenza di ferro è un’altra causa di stanchezza cronica, vertigini e debolezza. Farmaci e malattie: la stanchezza cronica può essere causata da patologie come diabete, malattie respiratorie e disturbi cardiaci, così come dall’assunzione di determinati farmaci.

Il consiglio è quello di contattare il proprio medico, per ottenere una diagnosi tempestiva, se i sintomi della stanchezza cronica persistono nonostante il riposo. Dopo una diagnosi accurata, il medico proporrà delle cure in base al fattore scatenante.