Ikigai: cos’è e come applicarlo per essere felici

L’Ikigai è un’antica filosofia giapponese, che ci aiuta a vivere meglio e a trovare il nostro scopo nella vita.

Antica filosofia giapponese, l’Ikigai può cambiare la vita se applicato correttamente, nella vita di tutti i giorni. Si tratta di un metodo che aiuta a dare un senso alle giornate, a riscoprire la propria motivazione e, quindi, a migliorare il benessere psicofisico.

Secondo gli esperti, si tratta del segreto della felicità perché permette di ritrovare il proprio scopo nella vita. Scopriamo, nel dettaglio, cos’è l’Ikigai e come applicarlo per essere felici.

Ikigai: il significato del metodo giapponese e come usarlo

Qual è il significato del metodo giapponese Ikigai? Il termine “iki” vuol dire “vivere”, mentre “gai” significa “ragione”, quindi “ragione di vita”. Si tratta di quello scopo che ti consente di alzarti la mattina con un preciso scopo. Secondo la cultura giapponese, tutti abbiamo un Ikigai. Non tutti, però, lo conosciamo. Come trovarlo e come usarlo? Bisogna tenere in considerazione quattro aspetti.

Ciò che ami: pensa a cosa ami davvero, se c’è qualcosa che consideri la tua vera passione e di cui non puoi fare a meno. Quello in cui sei bravo: tieni in considerazione il tuo talento naturale, le tue inclinazioni. Rifletti su ciò che hai imparato, studiato e sui tuoi interessi. Ad esempio, suonare uno strumento musicale, scrivere, saper ascoltare gli altri o altro. Quello di cui il mondo ha bisogno: in poche parole, quella che potrebbe essere la tua missione. Potresti contribuire a migliorare la vita degli altri in modi diversi, siano essi persone o animali. Pensa, per esempio, a medici, infermieri, insegnanti e via dicendo. Quello per cui puoi venire pagato: puoi trasformare le tue passioni in lavoro? Sarebbe il massimo!

L’Ikigai, quindi, è qualcosa che riesce a unire questi quattro punti. Potrebbe sembrare una cosa difficile, eppure è possibile per tutti. Ma come trovarlo? Come detto, per prima cosa devi fermarti a riflettere e cercare di rispondere a questi quattro punti. Cerca, inoltre, di trovare anche solo mezz’ora al giorno per te stesso, per sognare, per essere grato, curare la tua mente e il corpo e ritrovare la tua motivazione. Ricorda anche di non avere fretta ed essere paziente. Facendo così, ritroverai l’equilibrio e riuscirai a costruire una vita piena di significato, anche se può sembrare impossibile. Una vita consapevole, con uno scopo, è il miglior modo per dare valore alla nostra esistenza!