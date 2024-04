Inter campione d’Italia, Ignazio La Russa risponde ad Agnelli: “Non mi vanterei”

Ignazio La Russa, Presidente del Senato, ha risposto al tweet di Andrea Agnelli. Sui social network è scoppiata la polemica dopo le parole dell’ex presidente della Juventus. Ecco cosa ha detto Ignazio La Russa e perché questa risposta ha scatenato il web.

L’Inter ha vinto il ventesimo scudetto battendo i ‘cugini’ del Milan a San Siro con il risultato di 2-1. La festa dei nerazzurri è partita immediatamente dopo il fischio finale e il web è stato invaso da tifosi interisti, vogliosi di prendere in giro gli storici rivali. Vincere lo scudetto della seconda stella, battendo in una stracittadina il Milan è probabilmente uno di quei momenti che i tifosi nerazzurri non dimenticheranno mai. Ecco perché il 22 aprile resterà una data storica per l’Inter.

Una delle polemiche che ha acceso il web non riguarda la rivalità tra Inter e Milan, ma quella tra il club lombardo e la Juventus. Andrea Agnelli, subito dopo la fine della partita, proprio mentre cominciava la festa dei calciatori interisti, ha pubblicato un tweet con una data molto importante per la sua squadra del cuore, che ha presieduto dal 2010 al 2023. “XVI.V.MCMLXXXII. Fino alla fine…”, questo è il testo che Andrea Agnelli ha scelto per celebrare, a modo suo, lo scudetto della seconda stella interista.

La risposta di La Russa al tweet di Agnelli

Ignazio La Russa è intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, trasmissione di Rai Radio 1. Il fondatore di Fratelli d’Italia ha commentato il tweet di Andrea Agnelli, il quale ha ricordato a tutti la data della seconda stella conquistata dalla sua Juventus, il 16 maggio del 1982. Agnelli lo ha fatto scrivendo il testo in latino, aggiungendo il classico motto della Juventus, “fino alla fine”. Il Presidente del Senato ha risposto ad Agnelli, evidenziando quanto fossero meritati i primi venti scudetti dei bianconeri, un po’ meno quelli successivi, almeno secondo il noto tifoso interista.

“Andrea Agnelli ha scritto che la Juventus ha preso la seconda stella nel 1982? Fino a lì hanno meritato, ma non mi vanterei per gli scudetti successivi. Oggi Moratti ha detto che, se non ci fossero state le ‘cose note’, forse gli scudetti dell’Inter sarebbero 25. Io seguo in pieno la sua linea”. Queste le parole di Ignazio La Russa in risposta all’ex presidente della Juventus. Il compagno di partito di Giorgia Meloni ha descritto l’emozione di trionfare proprio dopo un derby contro il Milan: “C’erano pochissime probabilità di vincere lo scudetto della seconda stella proprio contro il Milan, mai satelliti si sono allineati e sono uscite fuori due stelle”.

La Russa ha raccontato di aver festeggiato insieme ai calciatori e ai dirigenti dell’Inter lo scudetto. Ha preferito non scendere in strada insieme ai tifosi, ma è tornato a casa alle tre del mattino, mentre suo figlio si è attardato e ha fatto l’alba con i suoi amici per festeggiare questo grande trionfo nerazzurro. Infine, una provocazione ai rivali cittadini: “So che i milanisti hanno fatto una proposta, quella di abolire i due derby”.