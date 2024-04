Quali segni zodiacali non riescono ad essere fedeli in amore?

Temete che il vostro partner vi possa tradire e siete ossessionati dalla gelosia? Ecco che la risposta potete trovarla nei segni zodiacali.

Potremmo dire che fare in modo che una relazione amorosa possa essere solida e duratura è davvero una sfida, una battaglia contro il tempo e le circostanze che davvero poche persone riescono a vincere, ma anche spesse volte a combattere. Fare scelte in amore può essere alquanto difficile, gestire il rapporto di coppia può sembrare quasi un ostacolo alla serenità dei due protagonisti, che possono viverle il rapporto d’amore con tutte le sue implicazioni come un vero problema. Dunque sorgono le preoccupazioni, le angosce e i litigi.

E uno dei motivi principali è sempre lo stesso: la gelosia. Ma perché siamo catturati e preda di questa forza, di questo sentimento negativo e dannoso? Perché purtroppo in moltissimi casi abbiamo paura dei tradimenti. Siamo letteralmente terrorizzati dall’idea che un giorno il nostro partner di vita possa smettere di guardarci con interesse e affetto e che possa invece spostare la sua attenzione su altre persone, lasciandoci poi all’improvviso da soli. Ma spesso succede che tanti preferiscono non lasciare il certo per l’incerto, senza comunque privarsi della loro relazione clandestina. In questo caso chi viene tradito può non scoprirlo mai.

Quali sono i segni zodiacali più inclini al tradimento?

Per quale motivo le persone sono inclini al tradimento? Per tanti motivi in realtà. Alcune persone sono portate proprio per natura o per vizio a guardarsi intorno anche e proprio mentre stanno insieme al loro partner. E in questi casi, non è detto che il motivo sia per forza la stanchezza nei confronti della persona che ci sta accanto. Infatti tendiamo a definirla noia spesso.

Sembra che si debba accettare al di là di tutto che molte persone hanno bisogno di andare alla ricerca di ciò che non conoscono. Non possiamo farci niente? In effetti potrebbe sembrare così, ma l’Oroscopo ci dice che possiamo essere messi in guardia rispetto ad un rapporto d’amore che vogliamo instaurare con certi segni zodiacali.

Per esempio il Gemelli pare che adori le avventurette semplici e indolori, da dimenticare seduta stante. Anche il segno dei Pesci andrebbero alla ricerca di esperienze nuove, anche se non hanno intenzione sempre di ferire gli altri. Attenti alla Vergine perché sembra tradire spesso e lo fa celando le tracce in modo egregio. Il Capricorno è serio in genere, ma è debole quando lo si corteggia e può cadere in tentazione. Il Sagittario sembra essere i re dei tradimenti, attratto dal nuovo come una calamita.