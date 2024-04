Giulia De Lellis ha un nuovo amore ? Lo scatto che lo testimonia

Da tempo si parla di un nuovo amore per Giulia De Lellis: questo scatto dai social avrebbe ufficializzato le voci in merito.

Giulia De Lellis, con più di 5 milioni di follower su Instagram, è una delle influencer nostrane più famose in assoluto. Dopo la sua fortunatissima esperienza a Uomini e Donne, la romana ha conquistato il cuore e la fiducia di molti, tant’è che è riuscita a costruire una carriera davvero florida e ricca di progetti.

Circa un anno fa, Giulia ha fondato il marchio Audrer, incentrato su articoli per la cura della persona, in particolare alla skincare. Ad esattamente un anno dal lancio del brand, la ragazza ha annunciato l’uscita della sua nuova linea make up che, al momento, prevede ben 5 matite labbra e 5 rossetti. Un progetto davvero speciale, a cui l’influencer tiene davvero tantissimo.

A fronte di questa grande soddisfazione a livello professionale, Giulia potrebbe avere delle fortunate novità anche in amore. Risale a qualche mese fa la rottura con Carlo Beretta dopo ben quattro anni di relazione:a quanto pare, però, l’imprenditrice starebbe finalmente vivendo un momento felice, in quanto avrebbe trovato qualcuno pronto a farle ribattere il cuore. L’uomo in questione non sarebbe così ignoto ai più informati del gossip…

Giulia De Lellis è fidanzata con Giano Del Bufalo? Ecco lo scatto

Da diversi giorni non si parla d’altro sui social: Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo (fratello di Diana Del Bufalo) sarebbero entrati in contatto da diverse settimane e in molti si sono subito interrogati sulla natura di questo rapporto. Cè chi sosteneva che fossero solo amici, chi invece parlava di frequentazione: ad oggi, sarebbero arrivate diverse conferme in merito a questa seconda possibilità.

La prova più esplicita è legata proprio a questo scatto, risalente a qualche giorno fa e pubblicato dal profilo della Fondazione Ligabue. I due ragazzi appaiono insieme ufficialmente (ed in coppia) per la prima volta, testimoniando quindi la presenza all’evento. Questa foto, però, non sarebbe l’unica testimonianza del corrente legame tra l’influncer e l’artista.

Lo stesso Giano, qualche giorno fa, ha pubblicato nelle sue storie Instagram uno scatto un po’ sfocato dove abbraccia una ragazza mora che, guardando con un po’ più di attenzione, sembrerebbe proprio Giulia. Insomma, pur non essendoci state conferme o smentite palesi da parte dei diretti interessati, la situazione sembra chiara: se non fidanzati, i ragazzi si starebbero quanto meno frequentando e… se sono rose, fioriranno!

Vi piace questa coppia?