Oroscopo dal 22 al 28, previsioni altalenanti: questi segni sono in balia di giri… inconcludenti!

Oroscopo dal 22 fino a fine mese, luglio si chiude in maniera inaspettata: piatta, insoddisfacente, ma soprattutto… confusionaria!

L’aria dell’estate non ha portato consiglio a queste personalità, soprattutto a chi non si è reso conto di stare in un bivio pericoloso. Essere pronti alle sfide della vita non è da tutti, e non è assolutamente per tutti, ma preparare l’armamentario giusto per contrastare a piccoli passi gli ostacoli, è il primo passo. Con l’Oroscopo dal 22 se ne vedranno delle belle, anche perché l’andazzo settimanale è molto strano. Sembra che le cose possano andare bene e male da un momento all’altro! Fuori i Transiti astronomici più importanti e le previsioni segno per segno.

I 12 amici dello Zodiaco si trovano davanti ad una situazione incredibilmente contorta. Stress, complicazioni, e rapporti andati a male contraddistinguono fortemente questa fase. Si tratta di problematiche che mettono chiaramente in evidenza come tutto possa cambiare da un momento all’altro. Non esistono scelte giuste o sbagliate, ma soltanto punti di vista ed accezioni che portano ognuno a proseguire un certo cammino. Risulta impossibile intraprendere strade senza guai, ma ogni sentiero può diventare speciale a modo suo. Niente è statico, il divenire regna sovrano nel mondo degli esseri finiti.

Sole in Leone, e 2 Congiunzioni Sole-Nettuno e Marte-Plutone: non c’è spazio per illusioni e follie, ma per visioni chiare e distinte! La Stella più luminosa del nostro Sistema solare sosta nell’Energia del Leone, ma l’ottimismo è destinato a far venire fuori qualche dubbio con il Pianeta delle illusioni, il quale viene placato da una tenacia che si fa solida. Se tutto sembra nudo e crudo, ecco che è destinato a stravolgersi. Gli Astri della Guerra e dell’Evoluzione, mettono chiaramente in atto l’inizio di un periodo di cambiamenti che sembra proseguire senza sosta.

Seguono poi Opposizione Sole-Plutone e Mercurio in Vergine, i quali stravolgono nuovamente le carte in tavola. Se prima la situazione indicava chiaramente un blocco a qualsiasi esposizione emotiva, personale e fisica, con questi Transiti è possibile capire meglio questi intenti così intimi, e rifletterci sopra. Indirizzare domande e chiarimenti è la chiave per vivere al meglio le montagne russe della settimana. Nel prossimo Transito c’è la risposta a tutto, a cui seguono le previsioni segno per segno.

Oroscopo dal 22, consigli per far fronte alle incomprensioni!

L’aspetto che fa degenerare tutto è l’avanzare di incomprensioni che lacerano anche i rapporti più solidi. Se a primo impatto c’è stato un blocco, per poi far venire fuori la necessità di analizzare i propri dubbi, in un contesto in cui tutto sembra cambiare in ogni momento, è chiaro che pare impossibile trovare un punto d’appiglio. Fortunatamente è l’energia splendida del Sestile Sole-Marte che fa brillare di luce intensa una nuova speranza: ogni sforzo ed impresa sembreranno facili! Ecco le previsioni dei 12 segni.

Oroscopo dal 22, la Triade fortunata è imbattibile!

Aquario, Scorpione e Toro hanno la loro rivincita: non c’è sfida che non accoglieranno con il sorriso! Dopo le tempeste degli ultimi tempi, è il minimo esser pronti a tutto. La resilienza è l’arma vincente che sfoderano nei momenti peggiori, ma anche nei migliori quando entra in gioco la possibilità di dare sé stessi al 100% davanti le situazioni più ardue. Si consiglia di passare del tempo con le persone amate, perché la loro energia e voglia di mettere a posto le cose è… contagiosa!

Segue un Quintetto di sfigati… ma non troppo, basta giocarsela astutamente

Gemelli, Bilancia, Cancro, Vergine e Leone, sanno bene che di recente hanno decisamente toppato nei rapporti interpersonali, ma se c’è qualcosa che hanno capito è di esser meno duri con i propri errori. Mettere da parte l’orgoglio, entrare nel vivo del gioco, è quello che meglio contraddistingue questa loro fase di crescita. Soprattutto è in persone inaspettate che trovano quello che li rasserena e li rende gioiosi. Accogliere i treni che passano, alcuni sono… fruttuosi!

Conclusione con un Quartetto di “Loser”: niente va bene, il cielo almeno sta sopra!

Il motto il “cielo è sempre lì” potrebbe essere l’unica boa di salvezza per Ariete, Pesci, Capricorno e Sagittario che non riescono in nessun modo a riemergere dall’oceano dei propri problemi. Si sentono annaspare, come se ogni cosa e dettaglio fosse fuori posto e niente tornasse per il verso giusto. Così, è bene rendersi conto che non tutto il male viene per nuocere, e che alcuni malesseri sono dei campanelli d’allarme per ricominciare una nuova vita. Non è mai troppo tardi per essere felici!