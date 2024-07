Addio al doppio mento: una insegnante di yoga ti spiega come farcela con tre semplici esercizi

Il doppio mento ti crea insicurezza? Da oggi non sarà più un problema. Ecco dei semplicissimi esercizi per sbarazzartene.

Al giorno d’oggi le donne sono bombardate da canoni di bellezza, oseremo dire perfetti. Fisico longilineo, lineamenti del viso scolpiti e mai un capello fuori posto. I social sicuramente fanno la loro parte e tra ragazze e donne adulte si scatenano complessi di inferiorità. Qualche kg in più, genera frustrazione e ansia, temendo così il giudizio altrui.

Uno dei “problemi” che accomuna le donne è senza ombra di dubbio il doppio mento, un accumulo di grasso nella zona del collo sotto al mento che può dipendere da diversi fattori quali la genetica, l’età, dieta e tanto altro. Ma oggi puoi finalmente dire addio a questo piccolo difetto: grazie a questi semplici esercizi diventerà un lontano ricordo. Vediamo insieme il tutto.

SOS doppio mento: con questi esercizi sarà un lontano ricordo

Il grasso in eccesso, che sia accumulato nelle cosce, nell’addome o in viso, non è mai piacevole. Crea insicurezza e paranoie, soprattutto se il soggetto è psicologicamente fragile. Le donne per lo più sono soggette a tali accumuli adiposi proprio a causa della produzione degli estrogeni. A maggior ragione se l’inestetismo colpisce il viso come ad esempio il doppio mento non si può fare nulla per camuffarlo.

Infatti, un sondaggio creato dall’app di yoga per il viso Luvly – condotto in collaborazione con l’azienda di reggiseni posturali Etalon – ha rilevato che il 94% delle donne si piega mentre utilizza i smartphone, con il 27% che passa oltre otto ore al giorno davanti lo schermo.

In combinazione con lunghi periodi di inattività, una cattiva postura può portare a un accumulo di tensione, causando anche un affaticamento dei muscoli. E pensate un po’ è emerso che oltre la metà – il 52% per l’esattezza – ha dichiarato di aver notato un doppio mento che iniziava a emergere.

In un video condiviso in esclusiva con The Sun, Angela Rosoff, istruttrice certificata di face yoga e insegnante di yoga presso Luvly, mostra tre semplici esercizi per migliorare la postura e ridurre gli effetti dell’inclinazione su viso e collo. Se anche tu soffri di accumulo adiposo sotto la zona del mento, e ti causa disagio sei nel posto giusto, abbiamo la soluzione che fa per te. Ecco tre semplici esercizi: