RC Auto: come aggiungere garanzie accessorie ottimizzando i costi

Le garanzie accessorie sono coperture assicurative molto utili per estendere le protezioni offerte dalla RC Auto, la polizza obbligatoria per qualsiasi autoveicolo per circolare e sostare non soltanto sulle strade pubbliche ma anche su quelle private, come stabilito dall’aggiornamento del Codice delle Assicurazioni Private entrato in vigore alla fine dello scorso dicembre.

Naturalmente, è importante adottare alcuni accorgimenti per ottimizzare i costi senza rinunciare a queste tutele. Come emerso dallo studio condotto dal noto portale di comparazione Facile.it, infatti, il prezzo di molte garanzie facoltative è aumentato nel corso dell’ultimo anno, con incrementi piuttosto rilevanti soprattutto per determinate coperture e in alcune regioni italiane.

Le garanzie accessorie con i rincari maggiori e le regioni dove i prezzi sono saliti di più

Confrontando il prezzo delle principali garanzie accessorie alla polizza auto tra il 1° aprile e il 30 giugno 2023 e lo stesso periodo del 2024, Facile.it ha rilevato un aumento di 222 euro per la garanzia eventi atmosferici in Piemonte, la regione con il costo medio della copertura più alto d’Italia pari a 460 euro nel 2024. Rincari importanti per questa garanzia hanno interessato anche la Lombardia, con un incremento di 131 euro nell’ultimo anno e un prezzo medio attuale di 275 euro, mentre in Basilicata l’aumento è stato di 114 euro arrivando a un importo medio di 245 euro nel 2024.

Anche chi vuole acquistare la Kasko deve pagare di più oggi rispetto allo scorso anno, soprattutto in Campania dove in seguito a un incremento di 371 euro il prezzo medio di questa garanzia accessoria ha raggiunto i 2.488 euro. La situazione non è migliore in Puglia, infatti in seguito a un aumento di 310 euro nell’ultimo anno il costo medio è arrivato a 1.840 euro. Un rincaro notevole è anche quello del Lazio, dove questa copertura assicurativa ha avuto un incremento di 288 euro in un anno registrando un prezzo medio di 1.731 euro nel 2024.

Rispetto al 2023 è diventato più costoso anche tutelarsi contro gli atti vandalici, una garanzia accessoria all’assicurazione RC Auto che in Basilicata oggi costa 187 euro in più con un prezzo medio di 523 euro. Va leggermente meglio in Trentino-Alto Adige, dove è possibile acquistare questa copertura pagando in media 366 euro, ma con un incremento di 114 euro in confronto all’anno precedente. In Liguria, invece, nonostante un incremento più contenuto di 109 euro, questa garanzia ha un costo medio di 503 euro vicino a quello rilevato in Basilicata.

Tra le garanzie accessorie più richieste dai proprietari di auto c’è anche la copertura assicurativa furto e incendio, per tutelarsi in caso di danni al veicolo causati da furti, tentativi di furto, incendi, scoppi ed esplosioni.

In questa circostanza il record di prezzo si registra in Campania con un costo medio di 457 euro e un rincaro di 114 euro nell’ultimo anno, mentre in Puglia si pagano in media 314 euro con un aumento di 77 euro rispetto al 2023. Nel Lazio si può acquistare in media per 263 euro, con un incremento di 53 euro tra il secondo trimestre dello scorso anno e lo stesso periodo del 2024.

Come tenere sotto controllo i costi delle garanzie accessorie dell’assicurazione auto

Per contenere gli aumenti legati alle garanzie accessorie e ottimizzare la spesa dell’assicurazione auto è importante adottare una serie di accorgimenti.

Innanzitutto, è possibile valutare di stipulare una polizza digitale, un prodotto che si contraddistingue per un premio in genere più contenuto rispetto a quello che caratterizza le coperture tradizionali.

Inoltre, affidandosi ai portali di comparazione come Facile.it, è possibile mettere a confronto in modo semplice e veloce le assicurazioni online migliori del momento, così da individuare in pochi click la proposta più indicata per la propria disponibilità finanziaria.

Naturalmente, è anche possibile personalizzare la polizza solo con le garanzie accessorie più utili, scegliendo le coperture assicurative con il rapporto costi/benefici migliore per tutelarsi dagli inconvenienti pagando un prezzo ragionevole e sostenibile.

Per farlo è importante conoscere i rischi presenti nella propria zona geografica, per essere sicuri di acquistare le garanzie indispensabili per evitare brutte sorprese e valutare la possibilità di rinunciare ad altre coperture facoltative meno convenienti, in quanto esiste un rischio basso o molto basso che si verifichi quel tipo di sinistro.

Un altro accorgimento da considerare è quello di risparmiare sulla RCA con la RC Familiare, la norma che estende le agevolazioni introdotte dalla Legge Bersani offrendo la possibilità di ereditare la classe di merito migliore presente nel proprio nucleo familiare, anche tra veicoli assicurati diversi, un’ottima opportunità di risparmio soprattutto per i giovani e i neopatentati per avere più fondi da usare per acquistare le garanzie accessorie.