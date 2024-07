Temptation Island, ad un passo dalla finale: il destino di una coppia sembra già scritto

Ecco come sono andate le cose tra i due fidanzati di Temptation Island 2024: quello che Filippo Bisciglia non ha ancora raccontato.

Siamo arrivati ormai alla fine del viaggio nei sentimenti e gli spettatori non vedono l’ora di sapere che cosa sia accaduto alla coppia che ha reso burrascosa ed emozionante questa edizione del tv show di Canale 5. L’attesa è finita: sembrerebbe essere già saltato fuori uno scoop incredibile.

Scopriamo che cosa è successo davvero tra Lino e Alessia dopo il falò di confronto, che li ha visti dirsi addio sul tronco di Temptation Island 2024. Maika non c’entra nulla, ma ancor prima della messa in onda della puntata finale del programma, è venuto a galla un retroscena inaspettato.

Temptation Island, come è andata davvero tra Lino e Alessia

Chi di voi ha seguito il viaggio nei sentimenti di certo si sarà appassionato alla storia delle diverse coppie che quest’anno hanno partecipato a Temptation Island 2024. La trasmissione di Filippo Bisciglia infatti, ha raccolto un ampio consenso da parte del pubblico e ora che si è giunti alla fase finale, l’interesse da parte degli spettatori è ancora maggiore. Sono tanti coloro che non vedono l’ora di sintonizzarsi su Canale 5 per conoscere l’epilogo delle storie dei fidanzati e delle fidanzate che sono approdate all’Is Morus Relais per mettersi alla prova con l’avventura di Temptation Island 2024.

Una delle coppie che di certo ha suscitato maggiore curiosità, è quella formata dai due protagonisti originali della città di Napoli, che stanno insieme già da qualche anno ma che non sono riusciti a creare un un equilibrio perché lei è convinta che lui la tradisca. Una volta arrivati nel resort sardo, i due hanno dimostrato che effettivamente ci sono dei problemi di coppia, tanto è vero che sono stati i concorrenti che hanno litigato più ferocemente di tutti. Hanno avuto già avuto un primo falò di confronto, dal quale sono usciti separati. Filippo Bisciglia però ha fatto sapere al pubblico che la loro avventura non era finita.

Come forse avrebbe capito, loro sono Lino e Alessia proprio. Su di loro nelle scorse ore è salata fuori una notizia inaspettata. Si tratta di uno scoop lanciato da Deianira Marzano, la quale ha ricevuto un messaggio particolare da uno dei suoi followers. Nel messaggio inviato all’esperta di gossip campana si legge che in un fantomatico video Lino sarebbe apparso assieme ad un’altra donna.

Deianira Marzano ha dichiarato di non essere al corrente di tale filmato ma ha aggiunto un particolare ancor più clamoroso. L’influencer infatti, ha detto di aver letto personalmente dei messaggi inviati da Lino a un’altra donna. Dunque per il momento non sappiamo che cosa ci sia di vero ma quel che certo è che questa donna non è Alessia. Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi della vicenda.