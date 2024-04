La figlia del maestro dell’horror al cinema col suo primo film: quando esce

A soli ventidue anni si siede dietro la macchina da presa per la sua opera prima, l’eredità da raccogliere è pesantissima.

Non è esattamente una dilettante, nonostante neanche i fan più accaniti delle pellicole del papà non sapessero della sua esistenza. Eppure già da qualche anno si cimenta con la regia, prima per i video musicali della sorella più grande, Saleka, e poi per la serie tv horror Servant, di cui il padre è stato tra l’altro showrunner. E sempre con lui ha avuto modo di lavorare come regista della seconda unità nei film Old e Knock at the Cabin, usciti rispettivamente nel 2021 e nel 2023.

L’annuncio del suo debutto in sala è arrivato circa un anno fa, ora manca davvero pochissimo. C’è tanta curiosità e attesa attorno al progetto, i fortunati che hanno avuto modo di vederlo in anteprima ne parlano un gran bene. Per tutti gli altri ci sarà da pazientare ancora qualche settimana, nella speranza che l’attesa alla fine venga ripagata da un horror di livello.

La figlia di M. Night Shymalan debutta al cinema con The Watchers

The Watchers è il primo lungometraggio firmato Ishana Night Shyamalan, ventidue anni, figlia del noto regista M. Night Shyamalan – qui in veste di produttore. Non poteva che essere un horror, tratto dal romanzo omonimo nato dalla penna di A.M. Shine segue le vicende di Mina, interpretata da Dakota Fanning, che mentre sta viaggiando per l’Irlanda con la sua auto, si ritrova improvvisamente bloccata in una foresta.

Le premesse per un piccolo capolavoro ci sono già tutte, per non parlare poi del trailer che è stato diffuso qualche ora fa. L’hype dopo la pubblicazione della clip è schizzato letteralmente alle stelle, intanto c’è chi è pronto a scommettere sulla giovane cineasta. All’interno del cast, oltre alla Fanning, ci saranno anche Olwen Fouéré, Oliver Finnegan e Georgina Campbell.

Per quanto riguarda invece il resto del team: alla fotografia troviamo Eli Arenson, al montaggio Job ter Burg, ai costumi Frank Gallacher, Ferdia Murphy alla scenografia e alla colonna sonora Abel Korzeniowski. La data da segnare in rosso sul calendario è il 13 giugno, solo allora arriverà nei nostri cinema; il conto alla rovescia è iniziato.