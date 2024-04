Nautica, un nuovo premio pronto per la Monaco Energy Boat Challenge

Novità importante nel mondo della nautica, un nuovo premio verrà assegnato dalla Fondazione Principe Alberto II alla Monaco Energy Boat Challenge.

Ancor una volta i riflettori del mondo della nautica sono puntati su Monaco e sulle iniziative dello Yacht Club de Monaco, che tra convegni, gare sportive e anche particolari eventi (come ad esempio la Superyacht Chef Competition, dove ad essere protagonista è stata la cucina) è costantemente attivo per sviluppare il settore velistico e degli yacht di lusso.

Tra i prossimi appuntamenti che vedono protagonista proprio lo YCM c’è la Monaco Energy Boat Challenge, una competizione che punta a promuovere la propulsione alternativa e la sostenibilità nel mondo della nautica, tematiche a cui lo YCM è sempre stato molto attento. Tra imbarcazioni pronte a fare il loro debutto sul mercato e prototipi all’avanguardia, una competizione assolutamente da non perdere.

Proprio sulla scia delle tematiche sulle quali è nata la Monaco Energy Boat Challenge, la Fondazione Principe Alberto II (partner della competizione) ha ora annunciato l’istituzione di un nuovo concorso, con il vincitore che verrà premiato proprio nell’ultimo giorno della competizione.

Un nuovo premio dalla Fondazione Principe Alberto II alla Monaco Energy Boat Challenge

Nel pieno spirito della competizione, per questa nuova edizione della Monaco Energy Boat Challenge la Fondazione Principe Alberto II di Monaco ha lanciato il Sustainable Yachting Technology Award, un concorso aperto alle università di tutto il mondo e che premierà quella che verrà ritenuta come la miglior soluzione tecnologica in termini sia di efficienza sia di riduzioni di emissioni di carbonio.

“Siamo lieti di istituire questo premio per contribuire a finanziare lo sviluppo di un dipartimento universitario con una sovvenzione di 25.000 euro. Speriamo di incoraggiare il vincitore ad andare oltre con la sua ricerca applicata e chissà magari aiutare i prototipi a progredire verso una soluzione industriale “ ha detto del nuovo concorso Olivier Wenden, vicepresidente della Fondazione Principe Alberto II di Monaco.

Il vincitore del concorso (presentato alla Monaco Ocean Week) sarà premiato proprio nell’ultimo giorno della Moaco Energy Boat Challenge (il 6 luglio) avrà il diritto di presentare i progressi legati al suo progetto in tre anni, a partire dal 2025. Un’occasione davvero unica per molte giovani promesse e per il mondo della nautica stesso.