GF, Garibaldi ancora preso di Beatrice Luzzi? La confidenza a Letizia svela la verità

Giuseppe Garibaldi ha svelato a Letizia Petris cosa pensa di Beatrice Luzzi: le sue parole stupiscono i telespettatori.

Come i telespettatori più affezionati ben sapranno, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono stati legati da una relazione sentimentale per un breve periodo. La coppia sembrava super affiatata nelle prime settimane, ma col tempo il rapporto è andato deteriorandosi e non sono mancati litigi ed accuse reciproche.

Ciò che, fondamentalmente, ha portato l’ex coppia a separarsi è stato il rapporto che il collaboratore scolastico ha stretto con Anita Olivieri, che da sempre ha avuto frizioni importanti proprio con la Luzzi. Questa vicinanza ha portato poi l’attrice ad allontanarsi non tra poche discussioni, tant’è che, chiusa la relazione, i due non hanno praticamente mai più parlato in modo approfondito.

Qualche settimana dopo, Garibaldi è stato costretto ad uscire dalla casa per via di un paio di malori e, nonostante tutto, Beatrice ha mostrato grande preoccupazione nei suoi confronti, dimostrando di tenerci ancora molto. Il ragazzo, a sua volta, è stato felice nel constatare una volontà della Luzzi di ristabilire un rapporto sereno e si è lasciato andare ad una serie di confidenza con Letizia Petris.

Garibaldi ripensa a Beatrice? Le confessione a Letizia

Garibaldi è partito con l’ammettere una serie di rimorsi, legati al prendere il rapporto con la sua ex in modo più leggero. A questo punto, ha iniziato a ricordare una serie di momenti trascorsi con lei e non sono mancate una serie di riflessioni importanti.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate da Isa e Chia:”Alla fine io ero preso da lei, altrimenti non mi mettevo a piangere… È una bella donna, bella dentro e fuori, però ha quegli spigoli che sai pure tu”. ha ammesso alla sua inquilina. Il ragazzo, inoltre, si è sorpreso molto nel constatare che, quando non è stato bene, Beatrice si fosse interessata e preoccupata molto.

Ha poi anche parlato del suo secondo malore, facendo riferimento ad una dinamica in particolare: “Ci siamo scambiati due parole senza microfono perché io mi stavo cambiando e lei era là. Viene e mi fa che voleva prendersi più cura di me… gli ho detto “fallo e non ti fare problemi”. Inoltre, a ribadito tutto il bene che le vuole, a prescindere dalle numerose litigate avvenute in passato.

La domanda di Letizia è giunta spontanea: il ragazzo sta ripensando all’attrice in quei termini? La risposta non è tardato ad arrivare: “A me è sempre piaciuta. Poi ha il suo carattere, si sa. Ora non è che non mi piace però ormai non posso fare più niente”.

Che ne pensate delle sue dichiarazioni? Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra i Beabaldi?