Oroscopo dal 26 al 3 marzo: addio buone intenzioni, si cede tutto alle… passioni!

Oroscopo dal 26, si cede spazio alle passioni più sfrenate, quelle animate dal sogno e da amori impossibili. Transiti e previsioni in corso.

Quando un amore si dice impossibile? Invece, chi lo dice che lo sia? Se si può sognare è attuabile anche ciò che sembra irrealizzabile, a volte basta soltanto fare più tentativi. Questo è il mood che anima tutto il mese di marzo, quello dei fantasisti più sfrenati. Non tutti pongono in essere lo stesso atteggiamento, anzi gli scettici fanno fatica e sono annoiati da queste vibes, ma anche per loro ci sono sorprese positive. Ecco i transiti più importanti e come affrontare tutto.

Si parla d’amore, ma anche di relazioni in generale. Facendo un punto sull’analisi del mese di febbraio, anche nel periodo uscente si è cercato di dar spazio ai sentimenti, ma con un’attitudine concreta. Infatti, si è duramente cercata una sorta di “logicità” a dare un senso a ciò che non è andato secondo i piani.

Ma ecco che con marzo arriva l’Energia del Caos che tutto vuole, e in modo repentino: sarà una fase “pazzerella?” Febbraio si chiude con la speranza di ottenere anche un solo saluto da “crush”, o con l’ambizione di mettersi in gioco sul posto di lavoro senza remore. Ma con il terzo mese dell’anno, l’animo si scatena. Quanti si ritrovano così?

Non tutti, perché tra i 12 segni dello Zodiaco c’è anche chi ha deciso di starsene “trafilato”, cioè per i fatti suoi. Probabilmente è un periodo carico di stress anche per chi ha deciso di mettere l”amore da parte, e sta percorrendo la strada dell’autorealizzazione. Tutto si mescola, l’Energia si consuma, ecco come.

Sestile Sole-Giove, la Stella più potente del firmamento unita all’Astro dell’Energia Vitale, danno le vibes che servono a chi ha deciso di avere un atteggiamento ottimista. Si può guardare anche i problemi da un punto di vista “migliore”, a patto che si mettano in gioco le proprie risorse in maniera consapevole e logica.

Subentra la Quadratura Venere-Urano, questo Transito è dalla parte di chi ama, ma che al tempo stesso sta vivendo una rivoluzione interiore forte. Che si tratti di coppie solide, di amori appena sbocciati, o di infatuazioni non consumate e non corrisposte, per tutte le categorie c’è lo stesso andamento: la passione non si placa.

Questa si consuma in un pensiero irrefrenabile che non va via, si esaurisce in uno sguardo ricambiato, o si interpone in una comunicazione ambigua. In ogni caso non ci sono dubbi: l’eros con il Pianeta dell’Amore quando comunica con quello delle Rivoluzioni, ha un solo prologo, quello dello “smuovere le acque”.

Come si smuovono gli oceani dei pensieri? Ecco cosa accade e come farvi fronte.

Oroscopo dal 26, inventarsi quando occorre, basta timori!

C’è chi non agisce per paure, o coloro che sono così abituati a non dar sfogo ai sentimenti, che han consolidato questo modo di essere al quale nemmeno ci fanno più caso. Coraggio, originalità e propositività sono le tre chiavi che articolano il cielo dello Zodiaco secondo l’Oroscopo dal 26. Con l’ingresso del Sestile Mercurio-Urano si dà spazio alla logicità del Pianeta del Pensiero. Si trovano idee interessanti, ma si vive anche un po’ di confusione. La passione può aver smosso “troppo” alcuni animi miti. Previsioni segno per segno, ma per tutti vale una massima per amore e lavoro: mai tirarsi indietro, che tra cento tentativi uno… va in porto!

Oroscopo dal 26, la triade fortunata è imbattibile, che giornata!

Vergine, Toro e Scorpione, arriva la settimana “top” dei segni che più hanno sofferto in amore. Inutile negare, sono tra quelli che maggiormente si danno al partner, anche se possono sembrare freddi, materialisti o egoisti. Questi tre difetti legati rispettivamente a tutti e tre gli amici citati sul podio, sono solo una maschera per attuare un po’ autodifesa, ergo “amor proprio”. La scelta è conseguente al periodo di sofferenze vissuto, ma c’è una gioia all’orizzonte. Dopo aver imparato delle lezioni dure, si hanno nelle proprie mani le risorse per dichiararsi e far sentire le proprie emozioni, senza paura di ricevere giudizi. Si consiglia di esser sé stessi, senza l’ossessione per la perfezione, dimenticando l’immobilità del pensiero, e lasciando andare l’orgoglio.

Spazio all’amore, senza dimenticare che esser sé stessi, ripaga sempre per questo quintetto!

Sagittario, Capricorno, Bilancia, Aquario e Leone, c’è un po’ di confusione nel loro cielo. Complici lavoro, relazioni e servizi, li porta ad essere senza energie. Questo sentirsi “malmessi” è presente un po’ in tutta la settimana. Mai mettere da parte ciò che si è perché ci si sente sopraffatti. Quindi, il Sagittario deve restare “folle”, anche davanti alle delusioni. Il Capricorno non deve smettere di credere nella sua “iper-organizzazione”, che l’imprevisto è sempre possibile a gustare i piani, ma si può reagire senza drammi. Persino Bilancia e Aquario, i due d’aria, possono smettere di sentirsi “pecore nere”, il consenso non serve sempre. A volte, basta dell’amor proprio e del sano menefreghismo. Infine, anche il Leone deve aguzzare la vista, c’è chi si approfitta della sua passionalità, e per questo non bisogna mai dimenticare che “non tutti sono amici”. Si consiglia leggerezza, senza rimproverarsi dei possibili fallimenti.

Meglio recuperare energie, questo quartetto è un po’ fuori forma!

Ariete, Pesci, Gemelli e Cancro, cosa hanno fatto di male? Sono tra i più passionali dello Zodiaco, ma in questo momento non si trovano davanti le persone “giuste.” Non si sentono a loro agio, è come se fossero alla continua ricerca dell’ingrediente segreto che serve per colmare il vuoto che si portano dentro. Vecchi malumori tornano indietro per l’Ariete, deve dimenticare le paure superate, è un guerriero. Il Pesci dovrebbe ricordare quanto è forte nel sostenere i drammi di tutti, e adesso arriva il momento di mettersi al primo posto. Pure il Gemelli è scarico, solo la positività e le persone giuste sanno come prenderlo, affidarsi a loro non rende deboli, ma regala il comfort che serve. Infine, è durissima per il Cancro, il cuore spezzato si rimargina con duro lavoro, e al momento necessita solo di sano riposo.