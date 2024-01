Eleonora Daniele, dramma sconvolgente in diretta: commozione tra il pubblico

Eleonora Daniele, il ricordo drammatico che ha preoccupato moltissimo gli ospiti della sua trasmissione: ecco cosa è successo.

Una delle donne che con la sua professionalità e il suo talento hanno cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo è lei, la splendida Eleonora Daniele. Oggi è una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico per la sua famosa trasmissione Storie Italiane che tiene incollati milioni di telespettatori ogni giorno. Purtroppo, la Daniele ha dovuto affrontare una perdita terribile e ne ha voluto parlare ai microfoni della sua trasmissione.

Giovanissima, Eleonora comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dapprima come figurante del noto programma La sai L’ultima? e, successivamente, nel 2003 come concorrente del Grande Fratello insieme all’allora sconosciuto Luca Argentero. La donna viene eliminata nel corso della decima puntata ma il seguito ha dell’incredibile.

Vista la sua bellezza, la donna viene scelta in alcune fiction italiane in qualità di attrice come La Squadra, Carabinieri, Un posto al sole e Diritto di difesa. Pian piano, però, si appassiona del mondo della conduzione e le viene proposto nel 2003 lo show La Vetrina su La7, per poi proseguire con Unomattina, La canzone del cuore, Ciak… si canta e il famoso programma attuale Storie Italiane.

Circa la vita sentimentale, invece, la donna è molto riservata ma sappiamo della relazione con suo marito Giulio Tassoni di cui è follemente innamorata. Nel 2002, i due ufficializzano la loro relazione e dopo sedici anni convolano a nozze. Circa quel momento, la donna ha anche svelato un aneddoto sull’abito da sposa: “Quando ho provato l’abito la lacrimuccia mi è scesa”.

Eleonora Daniele, dramma in diretta televisiva: ecco cosa è successo

Come anticipato, la bravissima Eleonora Daniele è una delle conduttrici di successo del famoso programma Storie Italiane che ottiene una buonissima percentuale di share ogni giorno. Nell’ultima puntata del programma la donna, dopo aver chiacchierato un po’ con Arianna David, ha emozionato proprio tutti ricordando una persona scomparsa da poco: si tratta di Gigi Riva, morto all’età di 79 anni.

La conduttrice ha dichiarato: “Ieri sera poco prima delle 20 è arrivata purtroppo la notizia della morte di Gigi Riva…abbiamo avuto davvero una grande perdita perché non era solo il campione, era proprio un simbolo nazionale…”.

Successivamente, ad intervenire e fare eco alle parole di Eleonora Daniele proprio il direttore Rai Sport Iacopo Volpi ospite in studio che ha confessato: “Uno degli ultimi simboli, soprattutto per quelli della nostra generazione lui è stato qualcosa di eccezionale…Era un uomo schivo, riservato, introverso, ma di una deontologia incredibile…Onestà eccezionale…Ha vinto lo scudetto con il Cagliari… – aggiungendo – Forse neppure si rendeva conto lui di essere una vera leggenda vivente…”.