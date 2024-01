Amici, il retroscena dell’allieva dopo il talent: “La depressione mi tolto la fame”

Una delle giovani promesse di Amici si è appena lasciata andare a uno sfogo drammatico, e necessario, che ha commosso fan e insegnanti.

Scopriamo che cosa è successo alla studentessa della classe di canto che ha partecipato al talent show e poi ha deciso di dire addio alla scuola più famosa d’Italia. Sono tutti toccati nel profondo dalle sue tristi dichiarazioni.

La cantante esordiente che è entrata nella scuola di Canale 5 ha ringraziato tutti coloro che l’hanno accolta e che le hanno insegnato tanto, da Maria De Filippi ai docenti e anche a tutta la sua nutrita fanbase, ma non ce l’ha fatta a continuare il percorso di Amici, ecco il vero motivo della sua difficile decisione.

Amici, il retroscena della depressione e della salute mentale

Quest’anno ai casting di Amici di Maria De Filippi sono approdati tanti ragazzi pieni di talento e di voglia di farcela e tra coloro che sono riusciti a superare brillantemente i provini c’è stata una ragazza davvero molto brava con grandi doti nella sua disciplina: il canto. Si tratta di una delle voci che più si è fatta apprezzare in questi primi mesi del talent show di Mediaset, ovvero la giovane promessa della musica italiana Valentina Turchetto. La sua esibizione ha convinto subito sia Lorella Cuccarini che Anna Pettinelli, entrambe stregate dal suo pezzo inedito dal titolo Sangue, ispirata a una relazione sentimentale tossica, che ha vissuto in prima persona.

Dopo l’ingresso nella scuola Valentina si è fatta conoscere ed apprezzare anche da tutto il resto del corpo docente e ha stretto un bel legame con la conduttrice Maria De Filippi. Amici le ha insegnato tanto, come ha appena ammesso lei stessa sui canali social. Le ha fatto capire qual è il suo talento ma anche quali sono i suoi limiti e come fare per superarli. Tuttavia ad un certo punto, il percorso ad Amici per lei è terminato, e non per volere del pubblico o degli insegnanti, come sempre avviene. A deciderlo è stata lei stessa. Come forse avrete capito si tratta di Mew, la quale nella scuola ha conosciuto Matthew. Per questo motivo tutti ipotizzavano che avesse preso la decisione di dire addio ad Amici per amore, e per una presunta gravidanza, inaspettata.

Mew ha chiarito che non è incinta e che dietro la volontà di lasciare Amici invece si cela ben altro, e lo ha spiegato poche ore fa su Instagram, attraverso un video che ha commosso tutti: la giovane cantante soffre di depressione, che le ha tolto la fame e le energie, e ha voluto, e dovuto, dare precedenza alla sua salute mentale, è per questo che ha lasciato Amici.