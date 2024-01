Mirko Brunetti festeggia il compleanno: tra chi gli fa gli auguri, anche alcuni inaspettati…

Mirko Brunetti ha festeggiato il suo compleanno pochi giorni fa: tra chi gli ha augurato il meglio, anche una donna inaspettata…

Nonostante Mirko Brunetti sia ormai già uscito da diverse settimane dalla Casa del Grande Fratello, la maggior parte delle dinamiche del gioco continuano ad essere incentrate su di lui, in particolare sul rapporto con le sue ex Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe attuali concorrenti del reality.

In un primo momento, pareva che Mirko e Perla fossero vicini ad un ritorno, ma l’ingresso di Greta nella Casa ha nuovamente mischiato le carte. Inizialmente, si pensava che il ragazzo volesse tornare con l’ex tentatrice, per poi rendersi conto che, in realtà, avrebbe maggiormente bisogno di rimanere da solo, concentrandosi sul ritrovare del tutto sé stesso.

Per questo motivo, Mirko procede con la sua vita fuori dalla Casa, mentre le ragazze continuano il loro percorso al GF e, paradossalmente, a tratti si sono anche un po’ avvicinate. Al di fuori della Casa, però, non sono mancati altri scontri, in particolare quelli tra Brunetti e la mamma di Greta, la signora Marcella Bonifacio.

Più e più volte, infatti, la donna si è scagliata contro Mirko con l’intenzione di tutelare Greta. Oggi, però, le cose sembrano essere cambiate: il gesto di Marcella nei confronti dell’ex fino, infatti, lo testimonia definitivamente…

Mirko Brunetti, anche Marcella Bonifacio gli augura il meglio

In occasione del compleanno del ragazzo, la signora Marcella ha davvero stupito il web: i rapporti tra loro, infatti, sembravano tesi, ma pare che allo stato attuale si siano alquanto rilassati. La mamma di Greta, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram facendo gli auguri a Brunetti in modo molto particolare.

Come potete leggere, Marcella ha dedicato un discorso abbastanza toccante a Mirko, facendo anche riferimento a termini come rancore e perdono. In generale, comunque, il gesto fa chiaramente intuire che tra loro, i rapporti siano tornati ufficialmente alla normalità. La dinamica, però, non ha convinto proprio tutti.

Per quanto è possibile che Marcella abbia sepolto lascia di guerra per volere di sua figlia, che, comunque, ha sempre sostenuto la tranquillità, soprattutto i fan dei Perletti hanno immaginato che si potesse trattare di una vera e propria strategia per far parlare nuovamente di sé.

Che sia veritiera o meno come ipotesi, le cose su carta stanno così: Marcella non serba più rancore nei confronti di Mirko e, addirittura, lo attende per una partita a carte con Lorena, sua figlia minore, oltre che sorella di Greta. E voi cosa ne pensate di questa situazione?