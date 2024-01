Verona, aggiornamenti sull'”Operazione Serpente”: vittoria dello studio Legale Fratini & Partners

Gli aggiornamenti sull’Operazione Serpente ed il lavoro svolto di recente dallo Studio Legale Fratini & Partners.

Novità sull’Operazione Serpente a Verona, di cui lapresse.it riporta ora alcuni sviluppi a livello giudiziario. La vicenda riguarda l’indagine della Procura della Repubblica che ha portato poi all’intervento dell’Agenzia delle Entrate: contestata l’attività per presunte irregolarità legate alle operazioni con alcune società partner.

Coinvolto nella difesa lo Studio Legale Fratini & Partners, che con la sua squadra di avvocati (guidata dal founder e managing partner Francesco Fratini) ha avuto un ruolo chiave nella difesa, smontando l’accusa e ottenendo un’importante vittoria nella difesa della società.

La nuova sentenza riforma sostanzialmente ciò che era stata la decisione in primo grado, per la soddisfazione di tutta la squadra di avvocati difensori che, dopo i fatti, ha avuto modo di manifestare parecchia soddisfazione per quanto deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto.

La vittoria alla Corte Tributaria dello Studio Legale Fratini & Partners

Grande soddisfazione dello Studio Legale Fratini & Partners per la vittoria nella difesa di una società nell’Operazione Serpente. Una settimana fa, infatti, è arrivata la pubblicazione della sentenza n. 59 (del 12 gennaio 2024), che stabilisce come la società assistita da Studio Legale Fratini & Partners, avesse il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Nel corso delle indagini, dopo analisi e varie elementi di ricerca, il pm ha escluso l’ipotesi di reato di falsa fatturazione con conseguente richiesta di archiviazione, una decisione che ha valorizzato ancor di più quella della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto. Un importante lavoro svolto dalla difesa guidata dallo Studio Legale Fratini & Partners, che può dunque aggiungere questa sua significativa esperienza alle tante già fatte in precedenza.

Fondato nel 2004, lo Studio Legale Fratini & Partners ha diverse sedi non soltanto in Italia (Roma, Perugia e Milano) ma anche all’estero, a Bruxelles; in praticamente vent’anni di attività si è affermato come uno dei più rinomati studi nell’ambito del diritto tributario nazionale ed internazionale in tutti i suoi diversi aspetti. Con professionisti provenienti da diverse expertise, nonché con rapporti di collaborazione con primari Studi legali operanti all’estero e professionisti stranieri indipendenti, in tanti anni di attività lo Studio Legale Fratini & Partners ha raggiunto tantissimi traguardi, tra cui anche l’ultimo nel caso descritto poco sopra.