Antonella Clerici, il segreto rivelato solo ora: ecco cosa nasconde la conduttrice

Antonella Clerici, ecco cosa nasconde da anni la conduttrice. Non lo ha mai rivelato a nessuno: i dettagli e le curiosità della vicenda.

Una delle conduttrici che nel corso del tempo si è rivelata molto apprezzata e amata dal pubblico per via delle sue doti comunicative, la sua simpatia e il suo talento è lei, la splendida Antonella Clerici. In molti, ormai, la definisco la Regina del Mezzogiorno per il successo dei suoi programmi culinari come È sempre mezzogiorno e La prova del cuoco. Nonostante tutto, solo oggi la conduttrice ha fatto una confessione davvero inedita: ecco di cosa si tratta.

La donna, molto amata dal pubblico, è sempre stata amante dello spettacolo tanto da esordire giovanissima nel ruolo di annunciatrice televisiva nel noto programma Dribbling, al fianco di Gianfranco De Laurentis. Visto il talento, Antonella viene scelta anche per due varietà chiamati Circo Bianco e Semaforo giallo e, la famosa Domenica Sportiva.

La svolta avviene nel 2000, quando la Rai decide di appoggiare il progetto rifiutato in precedenza da Mediaset circa il suo programma culinario. In questo anno, quindi, nasce il noto show La prova del cuoco che coinvolge milioni di telespettatori ogni giorno e dura per circa tredici anni. Successivamente passa nelle mani di Elisa Isoardi ma senza successo.

Attualmente, la donna conduce il noto show È sempre mezzogiorno che, oltre sorprendere i fan con varie ricette semplici ma gustose, mira all’intrattenimento e alla cultura. La Clerici, ultimamente, proprio in diretta televisiva ha fatto una confessione davvero travolgente: ecco cosa avrebbe rivelato al suo pubblico.

Antonella Clerici, la rivelazione inedita della conduttrice: ecco cosa ha detto

Durante la puntata andata in onda il 17 Gennaio 2024, Antonella Clerici ha parlato di un evento che l’ha segnata particolarmente: la scomparsa di sua mamma. Oltre questo, però, c’è dell’altro; la donna ha fatto una confessione inedita che ha lasciato tutti senza parole, compreso il pizzaiolo Vincenzo Capuano che era al suo fianco.

Chiacchierando un po’ con la conduttrice, Capuano ha chiesto se dovesse farle gli auguri di buon onomastico: “Antonella, ma oggi devo farti gli auguri? È il 17 gennaio”, riferendosi al Santo in questione, Sant’Antonio Abbate.

La risposta di Antonella è stata negativa in quanto ha spiegato di festeggiare Sant’Antonio da Padova come onomastico facendo anche una confessione: “No, io festeggio Sant’Antonio da Padova, ma è vero che oggi è la festa di Sant’Antonio Abate. Se mi chiamo Antonella è perché mia mamma era molto devota a Sant’Antonio da Padova; questo il motivo per il quale porto il nome Antonella” .