Napoli, in arrivo rinforzi per salvare la stagione: manca solo l’ufficialità per Mazzocchi

Napoli, i Campioni d’Italia vogliono tornare a volare in alto: in arrivo rinforzi per Mazzarri, Mazzocchi pronto a firmare

Dall’entusiasmo per la vittoria dello scudetto al senso di smarrimento. Il Napoli deve fare i conti con se stesso, ma anche rinforzarsi. De Laurentiis ha ammesso le proprie responsabilità ed è pronto a intervenire sul mercato: ecco i nomi sul taccuino azzurro.

La classifica non sorride ai Campioni d’Italia. Dall’inizio della stagione gli azzurri hanno conquistato solamente 28 punti e sono fermi all’ottavo posto. Un rendimento sottotono che non sembra essere mutato nonostante il cambio sulla panchina. Per salvare quel che resta della stagione occorre una svolta: in arrivo rinforzi per Mazzarri.

Napoli, manca solo l’ufficialità per Mazzocchi: gli altri nomi nel cassetto

Per rinforzare il proprio organico il Napoli ha deciso di pescare in una città non molto lontana. Difatti, sono ore decisive per l’arrivo dell’ufficialità del trasferimento in azzurro di Mazzocchi. Dopo aver concluso tutti i controlli di rito a Villa Stuart, il giocatore, che ha vestito fino a pochi giorni fa la maglia della Salernitana, si recherà presso la sede della Filmauro per firmare il contratto che lo legherà alla squadra azzurra fino al 2027. L’accordo con la società granata è stato raggiunto nonostante il rifiuto, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, di Demme e Zanoli a trasferirsi a Salerno.

Al presidente Iervolino dovrebbero andare circa 3 milioni di euro. Trovato il vice Di Lorenzo, il Napoli può focalizzarsi su altri giocatori. Nel mirino per il centrocampo l’obiettivo è Samardzic. La trattativa sembrava vicina alla chiusura ma i tempi si sono allungati. Tuttavia, come riferisce Sport Mediaset, non dovrebbe ripetersi la telenovela di quest’estate che ha coinvolto il giocatore e l’Inter. Il Napoli avrebbe offerto 20 milioni+ 5 a fronte dei 27 richiesti dall’Udinese.

Tuttavia, l’accordo non sembrerebbe lontano. Per quanto concerne l’ingaggio del giocatore, il club azzurro avrebbe proposto 2 milioni netti al centrocampista, che ne richiede 2,5 o 3. Resta, inoltre, da sciogliere il nodo legato ai diritti di immagine. Le parti, dunque, sono ancora a lavoro per raggiungere l’intesa.

Sullo sfondo resta la Lazio, che però non sembra essere un rischio per l’arrivo del giocatore a Napoli. La società azzurra deve però agire in fretta: Zielinski è infatti vicino all’Inter, Anguissa prossimo alla partenza per la Coppa d’Africa… Il centrocampo deve essere rinforzato il prima possibile per offrire a Mazzarri una squadra in grado di affrontare le prossime sfide nel miglior modo possibile.